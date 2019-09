Niederösterreichs Jugendliche will die Wirtschaftskammer nun über Facebook und Instagram bei der Berufsorientierung unterstützen und für einen Lehrberuf motivieren. Mit digitalen Unterstützern: Grafiker der Bildungsabteilung in St. Pölten gestalteten 60 Lehrberufe als leicht wiedererkennbare Emojis, von der Lastwagenfahrerin über die Orthopädieschuhmacherin, den Medienfachmann bis zum Tierpfleger. Alle Emojis sind in weiblicher und männlicher Form dargestellt. „Unser Ziel ist es, mehr Jugendliche in den modernen Social Media-Kanälen auf attraktive und einzigartige Weise anzusprechen und über die Lehre zu informieren“, erklärt Stefan Gratzl. Der Bildungsabteilungsleiter der Wirtschaftskammer setzt bei der Bildungs- und Berufsorientierung auf viele Aktivitäten wie Bildungsmessen, Berufsinformationsveranstaltungen, Schulaktionen. Mit dabei sind die Emojis.

Und es wird mit den bunten Bilderln ein eigenes Spiel geben, das gerade an der Fachhochschule Krems entwickelt wird.

Wer sich einen Eindruck von den originellen Berufsbildern machen möchte, findet sie unter www.lehre-respekt.at