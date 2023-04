Facharzt eröffnete Praxis in Böheimkirchen

Zur feierlichen Eröffnung lud der Facharzt für Orthopädie und orthopädische Chirurgie Michael Messenbäck rund 130 Vertreter aus Wirtschaft und Politik, aber auch Wegbegleiter, Kollegen, Familie, Presse und Stammpatienten in die neuen Räumlichkeiten am Marktplatz 3 ein.

Schon Ende letzten Jahres übersiedelte Messenbäck aus Platzmangel aus dem BMT-Zentrum von Bettina Laufenthaler ins Zentrum. Die ehemaligen Räumlichkeiten des Gemeindeamts über der Raiffeisenbank boten sich dafür an. Diese wurden umfangreich saniert und adaptiert. „Um den Patienten einen barrierefreien Zugang zu ermöglichen, wurde ein Außenaufzug beim Parkplatz in der Neustiftgasse errichtet. Die neue Ordination verfügt außerdem über einen eigenen Eingriffsraum, in dem kleinere Operationen durchgeführt werden können“, so der Facharzt.

Unterstützung von Kollege und Orthopädie-Schumacher

Mittlerweile sechs Assistentinnen sind darum bemüht, die Patienten bestmöglich zu versorgen. Unterstützt wird Messenbäck einmal wöchentlich von seinem Kollegen Michael Jaksch und Orthopädie-Schumacher Reinhard Hörmann.

Stolz auf die Qualität der medizinischen Versorgung in Böheimkirchen ist auch Bürgermeister Franz Haunold. „Die Praxis von Michael Messenbäck ist sowohl in fachlicher als auch in menschlicher Hinsicht eine Bereicherung für unsere Gemeinde. Ich freue mich, dass er den Weg zu uns gefunden hat und bin überzeugt, dass er diesen erfolgreich fortsetzen wird“, so der Ortschef.

