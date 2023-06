Pavillon in Böheimkirchner Park geplant

Bei einem Treffen von Gemeindevertretern, Veranstaltungsexperten und einer Regionalberaterin von NÖ.Regional mit einem Architekten von NÖ Gestalten wurden die Pläne für eine überdachte, multifunktionale Veranstaltungsfläche im Park diskutiert. Vorgesehen ist eine Ausstattung mit fixen Bestandteilen, die bei Bedarf modular erweitert werden können. „Es soll eine universelle Lösung entwickelt werden, die allen Nutzern, Veranstaltungsformen und Witterungsbedingungen gerecht wird. Natürlich sollen auch Lagerräume und WCs untergebracht werden“, so Bürgermeister Franz Haunold. Die Ergebnisse einer Umfrage und eines Workshops fließen ebenfalls in das Projekt ein. Die Fläche steht vorrangig den Vereinen, der Pfarre, den Schulen und sonstigen Organisationen zur Verfügung, soll aber auch privat für Feiern und Veranstaltungen nutzbar sein. „Wir planen ein Treffen, um weitere Wünsche berücksichtigen zu können. Für das Vorhaben werden wir beim Land um eine Förderung aus den Mitteln der NÖ Stadterneuerung ansuchen“, so der Bürgermeister.