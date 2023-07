Stössinger Dorftreff geht in Betrieb

In Stössing kann man seit kurzem nicht nur gemütlich im Dorftreff zusammensitzen. Mit dem neuen 24/7-Shop von Greisslerin Sonja Eibenberger stehen auch Grundnahrungsmittel rund um die Uhr zur Verfügung. Zwei Kühlschränke und eine alte Küchenkredenz bieten alles, was außerhalb der Öffnungszeiten im Haushalt ausgeht. Bezahlt wird bar in eine Kassa, etwas Wechselgeld steht immer bereit. Hat man gerade den Betrag nicht passend dabei, trägt man sich im „Schulden-Büchlein“ ein und bezahlt innerhalb einer Woche im Laden.

„Wenn wir das Geschäft zusperren, wird der Shop geöffnet. Kommen wir in der Früh, wir er wieder geschlossen. Wir bieten eine Auswahl der wichtigsten Produkte an, die sich aber dem Bedarf der Kunden anpassen kann“, so Eibenberger. Begeistert ist auch Bürgermeister Christian Walzl. „Wir beleben mit dem Dorftreff den Ort und bieten den Bürgern ein tolles Service an. Die feierliche Eröffnung findet am 1. September statt“, so Walzl.

Über Stössingtaler konnten sich bei der Ziehung von eingereichten Rechnungen des Nahversorgers Ida und Sophie Grohs-Müller, Ernst Kahri und Rudi Fuchs freuen.