Gerersdorf kauft Nachbarhäuser

Die Gemeinde kauft zwei Liegenschaften im Ortszentrum. Das wurde in der Gemeinderatssitzung einstimmig beschlossen. Das Areal des ehemaligen Kirchenwirts der Familie Birgmayr-Lechner und das Gebäude der Raiffeisenbank am Florianiplatz gehen in das Eigentum der Gemeinde über.

Schon mehr als fünf Jahre hatte die Gemeinde die Liegenschaft des Kirchenwirts angemietet, um den einzigen großen Saal im Ort auch nach Schließung des Gasthauses für Veranstaltungen und andere Zwecke nutzen zu können. Während der Pandemie diente der Saal auch für die Abhaltung von Sitzungen. Zudem wurden hier bis zu 320 Personen pro Tag auf Covid getestet.

Einen Teil des Stadels auf dem Areal nutzte die Landjugend als Lager für Veranstaltungsequipment. Der Gemeinde selbst diente die Halle als zusätzliche Lagerfläche und Unterstand für den Gemeindebus. Die ehemaligen Fremdenzimmer sind längerfristig als Arbeiterunterkünfte vermietet.

Das Raiba-Haus am Florianiplatz war früher das Feuerwehrhaus. 1987 übersiedelte die Wehr ins neue Gebäude. Die Raiffeisenbank Prinzersdorf baute das Haus damals zur Bankfiliale um. Nach Schließung des Standorts Ende Februar wurde mit der Bank eine Vereinbarung über den Kauf des Gebäudes getroffen. Diese enthält eine 10-Jahre-Garantie für Bankomat und Beratungsraum. Die Wohnung im ersten Stock ist vermietet, die Gemeinde übernimmt das Mietverhältnis.

Wandl: „Alle Perspektiven werden offen gehalten.“

„Viele Gemeinden beneiden uns um die zentrale Lage unserer Einrichtungen“, sagt Bürgermeister Herbert Wandl. Mit dem Kauf der zwei zentral gelegenen Liegenschaften würden alle Perspektiven der Entwicklung der Gemeinde offen gehalten. „Beide werden vorerst so genützt wie bisher, die Gremien werden sich aber in Kürze mit Zukunftsszenarien befassen“, so der Ortschef. Sofort fixiert wurde, dass die Räume der Wohnung im Hof des Kirchenwirts der Jugend als Treffpunkt zur Verfügung gestellt werden.

Auch der Ex-Kirchenwirt Johann Birgmayr-Lechner ist nach verschiedenen Überlegungen schlussendlich zufrieden mit der Vereinbarung. „Ich bin froh, dass das traditionelle Areal und der Saal erhalten bleiben“, so Birgmayr-Lechner. „Das ist positiv für das Dorfleben und für die ganze Gemeinde.“

