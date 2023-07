Böheimkirchen mit Biss

Mit der Aktion „Lerne deinen Nachbarn kennen“ möchte das BÖ Ortsmarketing die Vernetzung der Betriebe verstärken. Diesmal galt der Besuch Renee Reissmann und Christian Barbanek, die vor knapp einem Jahr ihren Standort nach Böheimkirchen verlegt haben.

Der Spezialbetrieb stellt Zahnprothesen, Implantate, Kronen und Brücken her, gearbeitet wird mit hochwertigen Materialien und modernsten Geräten. „Die Aufträge kommen von Zahnärzten aus Wien und aus der Region. Die Fertigung erfolgt zum Teil mit Hilfe von Computern, trotzdem ist noch sehr viel qualifizierte Handarbeit dabei“, so Barbanek bei der Führung durch den Betrieb.

Begeistert sind die beiden Zahnprofis auch vom Umfeld. „Wir sind durch einen Nachbarn auf diese Räume aufmerksam gemacht worden. Es hat etwas, in einer Mühle aus dem 16. Jahrhundert arbeiten zu dürfen. Wir fühlen uns in Böheimkirchen sehr wohl“, so Unternehmerin Renee Reissmann.