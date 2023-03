Marktplatz von Böheimkirchen wurde zur Einkaufsmeile

Die Handels- und Gastronomiebetriebe im Zentrum öffneten am Samstag für die Frühjahrsmessen ihre Geschäfte bis 18 Uhr. Im für den Verkehr gesperrten Zentrum gab es am Nachmittag ein buntes Programm mit Kletterturm, Hüpfburg, Livemusik und Kinderanimation.

Bereits am Vormittag gab es eine Blutspendeaktion im Rathaus, den wöchentlichen Bauernmarkt und die Müllsammelaktion. „Die Geschäftstreibenden brannten schon darauf, ihre neuen Frühjahrswaren zu präsentieren. An oberster Stelle stehen in Böheimkirchen Qualität, Beratung und Service“, meint Ortsmarketing-Obmann Ferdinand Schmatz.

