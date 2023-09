Mit dem Nachtwächter unterwegs

Das BÖ Ortsmarketing und Bürgermeister Franz Haunold luden zur Nachtwächterwanderung mit dem beliebten und bekannten Fremdenführer Manfred Hartl ein. Rund 180 Interessierte nahmen das Angebot an. „Kurzfristig mussten wir noch eine Tonanlage organisieren. Wir haben nicht mit so vielen Besuchern gerechnet“, so Haunold. In der Abenddämmerung ging es beim Parkeingang los. Die Wanderung führte im Anschluss durch das Zentrum, wo Manfred Hartl, mit Laterne und Hellebarde ausgerüstet, viel Interessantes und Humorvolles zu erzählen wusste. Natürlich durften auch Geschichten und G’schichteln rund um Böheimkirchen nicht fehlen. Die Besucher waren begeistert und die Aktion wird nächstes Jahr sicher wiederholt.