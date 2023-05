Zumba bis Sensomotorik: Bewegt im Park startet in St. Pölten

Sommer, Sonne, Sport. In der warmen Jahreszeit macht Outdoor-Sporteln am meisten Spaß, und noch viel mehr gemeinsam. Die Angebote von „Bewegt im Park“ locken nach Draußen und sind dabei vollkommen gratis.

In St. Pölten starten sechs Einheiten ab Montag, 12. Juni, bis 28. August. Montag, 18 Uhr leitet Denise Puhr-Petermichl im Hammerpark „Dance Fitness“. Treffpunkt ist hinter dem Pavillon. Um 19 Uhr lädt sie dann an gleicher Stelle zum Line Dance für Beginner.

Dienstag, 17.30 Uhr, wird unter Anleitung von Anita Schoderbeck bei der Grünfläche an der Ecke zwischen Clichystraße und Helligergasse gesportelt beim Sensomotorik-Training. 18.30 Uhr leitet Carina Wallner an gleicher Stelle Functional Training.

Ab Donnerstag, 22. Juni, beginnt um 17.30 Uhr beim Ratzersdorfer See gegenüber der Wasserrettung Bodywork mit Sylvia Schlüpfinger. Um 18.30 Uhr leitet Birgit Hnilicka an gleicher Stelle Zumba an.

