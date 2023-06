Zumba bis Sensomotorik von Pyhra bis Karlstetten

Sommer, Sonne, Sport. In der warmen Jahreszeit macht Outdoor-Sporteln am meisten Spaß, und noch viel mehr gemeinsam. Die Angebote von „Bewegt im Park“ locken nach Draußen und sind dabei vollkommen gratis.

In St. Pölten stehen sechs Einheiten offen für alle Interessierten. Montag, 18 Uhr leitet Denise Puhr-Petermichl im Hammerpark „Dance Fitness“ an. Treffpunkt ist hinter dem Pavillon. Um 19 Uhr lädt sie dann an gleicher Stelle zum Line Dance für Beginner. Die Kurse gehen bis zum 28. September

Dienstag, 17.30 Uhr, wird unter Anleitung von Anita Schoderbeck bei der Grünfläche an der Ecke zwischen Clichystraße und Helligergasse gesportelt beim Sensomotorik-Training. 18.30 Uhr leitet Carina Wallner an gleicher Stelle Functional Training. Letzter Termin ist der 5. September

Am Donnerstag um 17.30 Uhr beim Ratzersdorfer See gegenüber der Wasserrettung Bodywork leitet Sylvia Schlüpfinger Bodywork an. Um 18.30 Uhr lädt Birgit Hnilicka an gleicher Stelle zum Zumba. Das Angebot geht bis zum 7. September.

Im Böheimkirchner Park gibt es noch bis 5. September Feel Good Yoga mit Verena Nagl jeden Dienstag 18.30 Uhr. Treffpunkt ist gegenüber von den Tennisplätzen. Gleicher Ort am Mittwoch um 9 Uhr startet Birgit Zwedorn „Fit in den Tage“ bis 30. August.

Und Donnerstag, 18.30 Uhr, lädt Carina Zöchbauer am gleichen Ort zu Bodywork bis 31. August.

Am Sportplatz von Karlstetten bittet Markus Schindele immer Donnerstag um 18.30 Uhr zum Summer in Motion, noch bis 31. August.

Fit durch den Sommer bringt Michaela Rudolf die Pyhringer jeden Montag um 18.30 Uhr bis 28. August. Treffpunkt ist beim Turnsaaleingang der Volksschule.