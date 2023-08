Kinderarzt Dr. Jo mit neuer Praxis und Wachstumsplänen in St. Pölten

Lange blieb die dritte Kassenarztstelle für Kinder- und Jugendheilkunde in St. Pölten unbesetzt. Vergangenen Herbst dann die frohe Botschaft: Johannes Schaffer, alias Dr. Jo, wechselte von seinem Posten als Oberarzt in der Kinderambulanz im Universitätsklinikum in seine eigene Praxis mit Kassenvertrag. Zuerst bezog er die Kinderarztordination in der Zentrale der Arbeiterkammer NÖ. Diese wurde eingerichtet, um die Hemmschwelle für den Schritt zur eigenen Ordination zu senken. Schon damals kündigte Schaffer an, dass er mehr will. Nun eröffnete er in der Maximillianstraße 51 seine eigene Ordination.

Derweil handelt es sich um eine pädiatrische Allgemeinordination, doch mit seinem Team arbeitet der Mediziner an weiteren Spezialisierungen. Schaffer behandelt ebenso nach der traditionell chinesischen Medizin (TCM) und bietet Akupunktur-Behandlungen an. Im Zuge der Betreuung können Patientinnen und Patienten alle Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen inklusive Hüftultraschall in Anspruch nehmen. Außerdem werden Blutabnahmen und diverse Vorsorgeuntersuchungen durchgeführt.

Und Dr. Jo mit seinem Team träumt von noch Größerem: Ab nächstem Jahr will er ein Versorgungszentrum für Kinder in der Landeshauptstadt aufbauen.

Die anderen beiden Kassenstellen für Kinder- und Jugendheilkunde in St. Pölten werden vom PVZ im Süden besetzt.