Stössingerin hilft beim Leben bis zuletzt

Andrea Halmenschlager ist ihrem Berufswunsch treu geblieben. Schon in frühen Jahren wollte sie Krankenschwester werden. Nach Intensivstationen im AKH Wien und dem UK St. Pölten sowie der Palliativstation in Lilienfeld, wagte die Stössingerin nun den Sprung in die Selbständigkeit. Mit „daheimgehen“ bietet sie Palliativpflege für zuhause an. So ermöglicht sie den betroffenen Menschen und deren An- und Zugehörigen ein Leben bis zuletzt - weitgehend nach ihren persönlichen Wünschen, Bedürfnissen und Wertvorstellungen.

Anstoß, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, war der Tod ihres Vaters. „Die ausweglose Diagnose, viele Therapien, Hoffnung und Verzweiflung habe ich hautnah miterlebt. Damals lernte ich mobile Palliativteams zu schätzen, die uns zur Seite standen. Dadurch konnten wir meinen Vater bis zum Tod in seinem gewohnten Umfeld betreuen“, so Halmenschlager, die gemeinsam mit den Patienten und deren Angehörigen eine speziell auf die Situation abgestimmte Pflege plant.

Die Symptom- und Schmerzkontrolle hat dabei höchste Priorität, sodass auch Tätigkeiten wie das Verabreichen von Medikamenten und Infusionen, die Bedienung von Schmerzpumpen sowie die Versorgung von Drainagen, Kathetern und Wunden nach ärztlicher Anordnung zu den Aufgaben gehören. Durch ihre hohe Flexibilität kann Halmenschlager schnell auf geänderte Bedingungen reagieren.

Beteiligt, aber nicht betroffen

Neben den medizinischen und pflegerischen Aspekten ist für Halmenschlager die empathische Begleitung aller Beteiligten wesentlich. „Da sein bei tiefer Verzweiflung, Sinnkrisen und Hoffnungslosigkeit ist ein wichtiger Teil meiner Arbeit. Ich versuche, dem sterbenden Menschen und seinen Angehörigen ein individuelles und würdevolles Abschiednehmen zu ermöglichen“, so Halmenschlager.

Wichtig ist ihr eine klare Abgrenzung: „Ich bin emotional mit einem Fuß in der Situation des Patienten, mit dem anderen bleibe ich draußen, um professionell handeln zu können. Ich bin beteiligt, aber nicht betroffen.“ So ist sie den Angehörigen in Momenten der Hilflosigkeit und Angst eine Stütze. „Wie bei meinem Vater, möchte ich es auch anderen ermöglichen, dass sich trotz aller Traurigkeit und allem Schmerz ein Kreis schließen kann.“

