Mathematikgenie der Volksschule Gerersdorf im Österreich-Finale

Ein angehendes Mathematikgenie zeigt gerade in der Volksschule Gerersdorf auf. Gabriel Huber aus Pummersdorf, Schüler der 4. Klasse, erreichte in der Vorrunde beim diesjährigen Pangea-Mathematikwettbewerb österreichweit unter 124 Teilnehmenden seiner Altersklasse den ersten Platz. Am 13. Mai fährt er zum großen Finale in der Universität Wien.

Beim Pangea-Wettbewerb soll das Wecken von Neugierde und Kreativität für Mathematik im Mittelpunkt stehen. Ziel ist, Kindern und Jugendlichen Spaß und Freude am Rechnen zu vermitteln. Nur außergewöhnlich talentierte und sehr gute Mathematiker haben die Chance, an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Das Finale bestreiten nur die Besten der Besten.

Bei der Vorrunde gab es Fragen aus den Kategorien Rechenaufgaben, Logik, Muster erkennen, Kombinatorik, Geometrie und Knobelaufgaben. Die Finalrunde besteht aus einer schriftlichen Prüfung mit zehn Aufgaben, die innerhalb von 45 Minuten gelöst werden müssen. Während der ersten 30 Minuten darf der Prüfungsraum nicht verlassen werden. Um die Fahrtwege möglichst kurz zu halten, findet die Finalrunde bundesweit in mehreren Bundesländern gleichzeitig statt.

Mächtig stolz auf ihr Mathematiktalent Gabriel Huber ist Klassenlehrerin Daniela Seitlberger. Sie und ihre Kolleginnen und alle Mitschüler drücken schon jetzt die Daumen für Gabriel und hoffen auf ein gutes Abschneiden des jungen Mathematikers beim Finale in Wien.

