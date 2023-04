Stadtmuseum St. Pölten als buntes Wunderland

Eine bunte Auswahl an Wellnessangeboten, Kunsthandwerk, Büchern und vielem mehr für das spirituelle Wohlbefinden präsentierten die Ausstellerinnen und Aussteller bei „Paradise in the City“. Schon am Samstag war der Ansturm groß. Am Nachmittag schaute auch Bürgermeister Matthias Stadler bei dem „ErlebnisMarktFest“ vorbei, begleitet von einigen Mitgliedern des Gemeinderates.

Neben den Marktständen gab es auch die Möglichkeit, Vorträge, Lesungen und Workshops zu besuchen. Morgen, Sonntag, ist „Paradise in the City“ wieder von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Infos: www.paradiseinthecity.at

