In die Diskussion um Parkplätze auf oder in der Nähe des Domplatzes schaltet sich nun auch die St. Pöltner Wirtschaft ein. Wirtschaftsbund, Kaufmannschaft und Plattform 2020 ziehen bei diesem Thema an einem Strang.

„Wir fordern neben einer multifunktionalen Nutzung insbesondere den Erhalt aller Parkmöglichkeiten am Domplatz“, bringt es Wirtschaftsbund-Obmann Mario Burger auf den Punkt. Er holte mit Jörg Eibl und Dominik Mesner wichtige Vertreter der St. Pöltner Wirtschaft mit ins Boot. Doch auch der Idee einer Garage unter dem Bischofsgarten können die Wirtschaftler einiges abgewinnen.

„Bei Wegfall von Parkplätzen am Domplatz müssen diese unbedingt im geplanten Parkhaus am Bischofsgarten mit Ausgang zum Domplatz zeitgerecht zur Verfügung stehen“, führt Burger die Forderung weiter aus. Die Vertreter der Wirtschaft werden nun auch mit etwaigen Geschäftspartnern für den Bau der Bischofsgartengarage in Verhandlung treten.