Ab März drei Anbieter für Mobiles Parken in St. Pölten

Zwölf Parkgaragen rund um die St. Pöltner Innenstadt, dazwischen Kurzparkzonen. Wer sich den Gang zum Parkautomaten ersparen möchte, setzt schon seit 2004 auf Handyparken. Jetzt beschloss der Gemeinderat, Verträge mit zwei weiteren Anbietern für mobiles Parken abzuschließen. Anfang März sollen die Apps schon zur Verfügung stehen.

„Die App erkennt mittels GPS-Position-Anzeige, ob man sich in einer gebührenpflichtigen Parkzone befindet, und zeigt den richtigen Tarif an.“ Markus Heingärtner, Country Director EasyPark Österreich

„Handyparken erfreut sich allgemein immer größerer Beliebtheit, daher soll den Autofahrerinnen und Autofahrern in St. Pölten eine Auswahlmöglichkeit geboten werden“, heißt es aus dem Rathaus.

Mit der EasyPark- beziehungsweise der Parkster-App können die Nutzer die Parkgebühr mit allen gängigen Zahlungsmitteln (Kreditkarten, PayPal, SEPA-Lastschrift, Apple Pay etc.) entrichten. Parkster bietet zudem auch als einziges Unternehmen die Zahlung auf Rechnung an.

Dass Parken mit dem Smartphone nicht teurer sein darf als analoges Parken, ist die Philosophie von Parkster. Die Dauer des Parkscheins kann jederzeit verlängert oder auch verkürzt werden. Kostenpflichtig für den Privatnutzer sind lediglich optionale Mehrwertdienste wie etwa die Abrechnung mehrerer Nutzer über ein Familienkonto.

Der Stadt wird aber eine Transaktionsgebühr in Höhe von drei Prozent aller über Parkster eingenommenen Parkgebühren (ähnlich dem Modell von Handyparken) vorgeschrieben.

Besonderheit von EasyPark ist die minutengenaue Abrechnung. Jedoch wird eine Servicepauschale von 15 Prozent der P arkgebühr für jeden Parkvorgang berechnet. Mindestens 20 bis 49 Cent. „Die App erkennt mittels GPS-Position-Anzeige, ob man sich in einer gebührenpflichtigen Parkzone befindet, und zeigt den richtigen Tarif an“, erklärt Markus Heingärtner, Country Director EasyPark Österreich. In Österreich ist die App in rund 60 Städten und Gemeinden verfügbar.

