Kriegsrelikte kamen bei Arbeiten in St. Pöltner Alumnatsgarten zutage

Die Arbeiten für die Umgestaltung und Öffnung des Alumnatsgartens in der St. Pöltner Innenstadt gehen voran. Bei der Absicherung des Fundaments des Laubenganges in der südwestlichen Ecke kamen nun Unmengen an Kriegsrelikten zutage.

„In erster Linie waren es Filter von Gasmasken und mehr als 40 Helme, die wahrscheinlich in einem weiteren ehemaligen Bombentrichter entsorgt wurden“, heißt es von der Stadt. Erkennbar sei gewesen, dass etwa die Helme geschlichtet wurden. Durch den Fund konnten die Fundament-Arbeiten nicht in geplanter Form durchgeführt werden, da der Boden des Laubenganges sonst eingestürzt wäre.

Kleinteilige Flächen machen Interpretation schwierig

Die archäologischen Arbeiten im Alumnatsgarten wurden nur in den Bereichen durchgeführt, die durch das Projekt betroffen waren. „Aufgrund der kleinteiligen nichtzusammenhängenden Flächen ist es schwierig, die Zusammenhänge zu erkennen und gesicherte Interpretation der freigelegten Baubefunde zu erstellen“, erklärt Stadtarchäologe Ronald Risy.

Gesichert ist jedoch, dass in der Südhälfte des heutigen Gartens Gebäudereste freigelegt wurden, die zur ursprünglichen Bebauung des Franziskanerklosters gehört haben. Er später wurde der Garten durch weitere Grundstücke erweitert. In der Grabungsfläche im nördlichen Teil kam eine Ost-West-verlaufende Gasse zum Vorschein, welche die südlichen Grundstücke begrenzte. „Und wohl auch zunächst die Grenze des Gartenareals bildete“, ergänzt Risy. Die Grundstücke kamen durch Schenkung an das 1455 gegründete Franziskanerklosters im Laufe der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts. Das Spektrum des Fundmaterials reicht vom Hochmittelalter über das Spätmittelalter und in die Neuzeit hinein.