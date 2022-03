470 „Parkpickerl“ für die St. Pöltner City

Ganz Wien ist nun Parkpickerl-Zone. Das sorgt vor allem im Osten des Bezirks für besorgte Bewohner, könnte aber wohl auch an der Landeshauptstadt, 25 Zug-Minuten von Wien entfernt, nicht spurlos vorübergehen.

Knapp 2.000 Pkw-Stellplätze gibt es in den Park & Ride-Anlagen an der Westbahnstrecke in St. Pölten, 3.700 (und 1.300 Zweiradabstellplätze) sind es laut ÖBB insgesamt in Stadt und Bezirk.

Eigene P&R-Anlagen am Stadtrand wird es allerdings in der Landeshauptstadt nicht geben. Diese würden ihren Zweck nicht erfüllen, so lange in der Innenstadt ausreichend kostenlose Park & Ride-Anlagen zur Verfügung stehen.

Thema auch bei Promenaden-Neugestaltung diskutiert

Parkraumbewirtschaftung sieht auch die Stadt St. Pölten als effizientes Steuerungselement „im naturgemäß begrenzt verfügbaren Raum im urbanen Gebiet“.

Besonders am See sei durch Maßnahmen eine gute Situation – gerade im Bereich der Rettungszufahrten – erreicht worden. Sie könne aber nie sinnvoll als Einzelmaßnahme wirken, ergänzt der Magistrat. „Es braucht ein abgestimmtes Gesamtkonzept mit Parkraumbewirtschaftung, Stellplatzschlüssel, Ausbau von Rad- und Fußwegen sowie dem öffentlichen Verkehr.“

St. Pölten hat auch sein eigenes Innenstadt-„Parkpickerl“. 470 Bewohner-Parkberechtigungen zum Preis von 169,70 Euro wurden im vergangenen Jahr ausgegeben.

Das eingenommene Geld aus der Parkraumbewirtschaftung wird laut Stadt verwendet, um die Parkraumkontrolle sowie die Infrastruktur zu finanzieren. Überschüsse würden in die Attraktivierung des öffentlichen Raumes investiert.

Die Stellplatzthematik sei auch bei der Promenaden-Neugestaltung diskutiert worden, ergänzt die Stadt. Rund 130 Parkplätze gibt es an der Promenade. In den Innenstadt-Garagen gebe es mittlerweile 5.000 Stellplätze.

