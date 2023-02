"Parlament on Tour" nun offiziell in St. Pölten eröffnet

Von Eisenstadt reiste die Ausstellung "Parlament on Tour" weiter zum zweiten Halt in St. Pölten. Im Beisein von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, Bundesratspräsident Günter Kovacs, Landtagspräsidenten Karl Wilfing und Bürgermeister Matthias Stadler wurde nun die Wanderausstellung am Rathausplatz offiziell eröffnet. Auch Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Pottenbrunn waren bei der Eröffnung dabei, um von Nationalratspräsident Sobotka persönlich Einblicke in die österreichische Demokratie zu bekommen.

Die Ausstellung soll Einblicke geben, worauf unsere Demokratie fußt. Laut Sobotka ist diese nämlich nicht selbstverständlich, sondern ein "zartes Pflänzchen", welches gehegt und gepflegt werden muss.

Für Bürgermeister Matthias Stadler passte das windige Wetter thematisch gut zur Ausstellung: Auch in der Demokratie stoße man immer wieder auf Gegenwind und müsse sich ständigen Herausforderungen stellen.

"Demokratie wird nicht vererbt, Demokratie muss gelernt werden", betonte auch Landtagspräsident Karl Wilfing die Bedeutung der politischen Bildung.

Bis 6. März kann die Ausstellung noch besucht werden. Geöffnet ist täglich von 10 bis 17 Uhr. Auch das Parlament in Wien kann besichtigt werden. Jedoch sind die Termine bis Ostern ausgebucht.

