Partizipation Neue Präsidentin und neue Projekte für Bürgerplattform Pro St. Pölten

Lesezeit: 3 Min Maria Prchal

Susanne Formanek ist neue Präsidentin der Bürgerplattform Pro St. Pölten. Ihre Stellvertreterinnen sind Doris Trubert Exinger (l.) sowie Ulrike Nesslinger (2. v. r.). Schriftführerin ist Evelyn Huber-Reitan. Foto: Maria Prchal

M it Susanne Formanek will die Initiative noch aktiver werden und Menschen in St. Pölten eine Stimme geben, etwa mit interaktiven Apps.