Im UK St. Pölten wurden drei Stationen von Patienten ausgezeichnet

Im Rahmen einer Befragung von Patientinnen und Patienten erhielt das Universitätsklinikum (UK) St. Pölten drei Auszeichnungen. Die Kinder- und Jugendstation, die Dermatologie-Station und die Augen-Station (ex aequo mit Horn) waren in der Umfrage jeweils die am besten bewerteten Stationen ihrer Art. Sie wurden bei einer Feier in der NÖ Landesgesundheitsagentur (LGA) mit einer Urkunde ausgezeichnet.

25.000 Patientinnen und Patienten beteiligten sich an der Befragung der NÖ LGA, die zwischen dem 1. September und dem 30. November 2022 durchgeführt wurde. Durchschnittlich gab es 94,9 von 100 möglichen Punkten. Das UK St. Pölten mit seinen 3.360 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern würden 94,6 Prozent weiterempfehlen. Das Pflegeteam erhielt 96,1 Punkte, das Ärztinnen- und Ärzteteam 94,4. Bei der Umfrage berichten die Patientinnen und Patienten über ihre Erfahrungen, bewerten die Behandlungs- und Servicequalität und geben wichtige Anregungen für weitere Verbesserungen.

„Unser Ziel ist, die beste medizinische und pflegerische Versorgung für alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreich zu gewährleisten. Die guten Bewertungen durch die Patientinnen und Patienten sind keine Selbstverständlichkeit. Nur durch unsere engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ausgezeichnete Ergebnisse wie diese möglich“, betont der für die Kliniken zuständige Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP).

Ausgezeichnete Abteilungen im UK St. Pölten: