Ein Tag zu ehren des Heiligen Hippolyt in St. Pölten

Der 13. August ist der Tag des Heiligen Hippolyt. Der Heilige, nach dem auch St. Pölten benannt ist, ist mit der Geschichte der Stadt und der früher am Domplatz ansässigen Klosteranlage eng verbunden.

Zum Gedenktag zelebrierte Weihbischof Anton Leichtfried eine feierliche Messe im Dom zu St. Pölten. Die musikalische Gestaltung übernahm Momentum Vocal Music unter der Leitung von Simon Erasimus mit der Messa a quattro voci von Monteverdi. Bei freiem Eintritt in das Museum am Dom zur aktuellen Jahresausstellung „Sakraler Jugendstil“ gab es einige Besonderheiten rund um den Heiligen Hippolyt zu sehen. Und auch der Stadtspaziergang stand ganz im Zeichen des Diözesanpatrons so wurden das Leben und die Legenden rund um den Heiligen vermittelt sowie seine Verbindung zu St. Pölten. Die Interessierten, darunter Stadträtin Gabriele Vavra, besuchten dabei verschiedene Bildwerke – von der frühbarocken Fassadenfigur bis hin zur Wandmalerei der Nachkriegszeit.