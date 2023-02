Bürgermeister Rupert Hobl abgewählt

Der Stössinger Gemeinderat hat Bürgermeister Rupert Hobl das Misstrauen ausgesprochen. Mit elf Stimmen dafür und zwei Gegenstimmen fiel die Abstimmung beim von der ÖVP eingebrachten Antrag eindeutig aus. Gemäß Gemeindeordnung verliert Hobl damit sein Amt, die Geschäfte übernimmt vorübergehend Vizebürgermeister Christian Walzl.

„Die Gesprächsbasis mit dem Bürgermeister ist verloren gegangen und es gibt bereits Unmut in der Bevölkerung. Es sind von ihm Entscheidungen am Gemeinderat und den Ausschüssen vorbei gefällt worden. Wir hatten seit Längerem das Gefühl, dass er gegen die Gemeindegremien arbeitet“, so Walzl, der betont, dass Hobl mit einem freiwilligen Rücktritt sein Gesicht hätte wahren können.

Naturgemäß anders sieht Rupert Hobl die Situation. Seine Bitte um ein klärendes Gespräch habe die ÖVP mit dem Einbringen des Antrages beantwortet.

Hobl bleibt weiter im Gemeinderat

Zur entscheidenden Fraktionssitzung war Hobl nicht eingeladen. „Mir geht es darum, die Partei moderner aufzustellen. Die ÖVP sollte das nach oben tragen, was die Bevölkerung belastet. Aber es ist halt leichter, einen kritischen Geist auszuradieren“, so der enttäuschte Ex-Ortschef. Hobl bleibt parteiloser Gemeinderat und will beobachten, was die Zukunft bringt. „Ich kann nicht ausschließen, dass es irgendwann in Stössing eine neue politische Gruppierung geben wird“, so Hobl.

Bei einer Sitzung am Donnerstag, 2. März, wird der Gemeinderat den Bürgermeister und den Vize neu wählen.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.