Karlstettner Pädagogin mit Sportsgeist verabschiedet

Am letzten Schultag wurde Fachlehrerin Ulrike Pöpperl von Direktor Andreas Tischer und Bürgermeister Thomas Kraushofer in den Ruhestand verabschiedet. Sie war seit 1984 an der Schule tätig. Am 1. September ist sie offiziell in Pension.

Von Pöpperl stammte die Idee der Gründung einer Neigungsgruppe „Geräteturnen“. Die Neigungsgruppe erfreut sich mittlerweile größter Beliebtheit, 75 Kinder sind mit großem Eifer dabei. Bei den Tagen der offenen Tür glänzte die Schule mit Geräteturn- und Tanzvorführungen, die Pöpperl mit den Kindern einstudiert hatte.

Das große Engagement der Pädagogin schlug auch mit vielen Siegen und Medaillen durch Schüler bei Landes- und Bundesmeisterschaften zu Buche. Ulrike Pöpperl hat auch wesentlich dazu beigetragen, dass die NMS Karlstetten den Sieg im Geräteturnen bei den Bundesmeisterschaften 2016 erringen konnte.