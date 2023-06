Franz Holzhauser beendet Hausarzttätigkeit in Wilhemsburg

Franz Holzhauser war 35 Jahre lang Hausarzt. Nun beendet er seine Tätigkeit und verabschiedet sich in die Pension. „Ich habe meine Arbeit als praktischer Arzt immer gerne gemacht. Es ist ein wunderschöner Beruf“, sagt er. „Künftig werden wir durch anonymisierte Zentren ersetzt, wo der Arzt oder die Ärztin zu viel zu tun hat, um sich die Zeit für die Patientinnen und Patienten zu nehmen, zuzuhorchen, sich ein Bild zu machen, einfach für die Probleme da zu sein“, setzt Holzhauser fort.

Holzhauser hat sich immer als „Hausarzt“ verstanden. 1958 in Wilhelmsburg geboren, übernahm er 1988 die Ordination von Adolf Schnitzer, führte später neben seiner Hausarztpraxis auch in seinem Geburtshaus in der Uferstraße eine psychotherapeutische Praxis. 2001 absolvierte er den Abschluss als psychotherapeutischer Mediziner, baute beim Arbeitersamariterbund dieses Fach als niederösterreichischer Landeschefarzt für fünf Jahre auf, unterrichtete von 2005 bis 2015 an der Donau-Universität Krems Psychotraumatologie für mehrere Lehrgänge. Auch im örtlichen Pflegeheim war er der behandelnde Arzt.

Holzhauser führte Nachbetreuung für Menschen ein

Ein sehr einschneidendes Erlebnis war für den Wilhelmsburger die Gasexplosion am 2. Dezember 1999 im Conrad-Lester-Hof, bei der zehn Menschen ums Leben kamen. Holzhauser war damals mit Elisabeth Steinperl für die vielen traumatisierten Bewohnerinnen und Bewohner in der Sporthalle für die psychosoziale Akutversorgung, die sogenannte Krisenintervention, zuständig.

„Wir haben damals einige Tage und Nächte durchgearbeitet“, erinnert sich Holzhauser. „Wir führten eine Nachbetreuung für die Menschen ein. Und das wurde dann als Projekt des Landes finanziert und übernommen. Große Unterstützung kam von der damaligen Landesrätin Liese Prokop. Untergebracht wurden betroffene Menschen im neugegründeten Pflegeheim“.

Starke „Veränderung im Hausarztbild“ zu erkennen

Bis jetzt gibt es keinen Nachfolger für den Praktiker. Erwin Weber, auch praktischer Arzt, ging im März in Pension. „Es schaut nicht gut aus im mittleren Traisental mit der ärztlichen Versorgung“, bringt es Holzhauser auf den Punkt. „Letztendlich bleiben nur vier Ärztinnen, übrig“.

Er spricht von einer starken „Veränderung im Hausarztbild“ und den vielerorts geplanten Primärversorgungszentren/Primärversorgungseinrichtungen (PVZ/PVE), in denen die Zeiten für die Behandlungen oft vorgegeben sind, für die persönliche Versorgung keine Zeit mehr sei – aber hohe finanzielle Förderungen geboten werden.

In der Pension wird Holzhauser nicht fad werden

Fad wird dem Pensionsarzt bestimmt nicht. Hat er doch eine Anzahl von Hobbys, denen er mit Schwung und Freude nachgeht. Dazu gehört auch die Liebe zu Gärten und zum „Garteln“. Kürzlich unternahm er da mit Ehefrau Irene eine Garten-Normandie-Reise. Aber er sagt auch: „Ich liebe es, selbst im Garten zu arbeiten und ihn auch zu genießen!“

Außerdem fotografiert er gerne, sammelt und liest Bücher, wandert, beschäftigt sich mit Lokalgeschichte, geht gerne auf Konzerte und ins Theater und sammelt Briefmarken. „Auch die Modelleisenbahn muss aus dem Winterschlaf geholt werden“, meint er. Vielleicht sollte auch seine Geige wieder zum Klingen gebracht werden…