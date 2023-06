Mittelschule Böheimkirchen: Drei Pädagoginnen verabschiedet

Ingrid Matthewman wirkte 37 Jahre an der Schule und erwarb sich vor allem im Englischunterricht, im Sprachenschwerpunkt und besonders durch die Organisation der „Native Speaker-Wochen “ große Verdienste. Beate Eigenbauer wechselte 2002 an die Schule und setzte sich mit großem Engagement für Kinder mit besonderen Bedürfnissen sowie Lern- und Verhaltensproblemen ein. Als ausgebildete Sonderschullehrerin begleitete sie viele Schüler bei der Integration in den normalen Klassenverband. Patricia Buchinger unterstützte seit 2004 Kinder mit Beeinträchtigungen verschiedenster Art, vor allem Rollstuhlkinder, bei den vielfältigen Abläufen des Schulalltages. Seit 2007 wirkte sie zusätzlich in der Nachmittagsbetreuung, die seit 20 Jahren ein Vorzeigeprojekt der Mittelschule darstellt.

Für das kommende Schuljahr ist Schulleiter Gottfried Lammerhuber zuversichtlich. „Wir haben schon während des Schuljahres eine neue Kollegin bekommen und es sollte mit Beginn des neuen Semesters eine weitere Lehrkraft dazukommen. Wir sind also personell ausreichend aufgestellt“, so Lammerhuber.