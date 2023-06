Wilhelmsburg: Statt Drinic (SPÖ) soll Brenner (FPÖ) Stadtrat werden

Es kann einfach keine Ruhe im Gemeinderatsgeschehen der Stadt unter dem Herzogshut einziehen. Die Änderungen sind gewaltig, noch nie dagewesen in „Wümschburg“, teilweise mit Unverständnis der Bürgerinnen und Bürger aufgenommen. Waren die vorhergegangenen Aktionen bei der Bürgermeister-Wahl bereits turbulent, so setzt sich dies jetzt fort. SPÖ-Stadtrat Dalibor Drinic muss gehen. Er hatte für Aufsehen gesorgt, als er gekräftigte, dass es sich um eine parteiinterne Intrige gehandelt habe, die zum Rücktritt von Alt-Bürgermeister Rudolf Ameisbichler geführt hat. Drinic soll aber nicht von einem SPÖ-Mandatar abgelöst werden, stattdessen ist FPÖ-Gemeinderat Christian Brenner dafür vorgesehen. Dem Vernehmen nach soll er in die Ausschüsse für Soziales, Gesundheit, Jugendwohlfahrt und Wohnungswesen kommen.

Brenner selbst dazu: „Eine offizielle Stellungnahme als Stadtrat gibt es erst nach der Gemeinderatssitzung am kommenden Donnerstag“. Dennoch hat er sich schon einige Gedanken gemacht: „Viele wichtige Aufgaben für die Bürger und die Stadtgemeinde stehen bevor. Daher haben wir (Gerald Stiefsohn ist der zweite FPÖ-Gemeinderat) und für den Weg der Stabilität und einem Miteinander entschieden. Der Fokus liegt bei dem Erwerb des Laufen-Areals, die äußerst wichtige Entwicklung eines Konzeptes sowie die Sicherstellung der ärztlichen Versorgung für unsere Bevölkerung. Gerade in diesen Zeiten ist es besonders wichtig sich zu besinnen, größer als nur parteipolitisch zu handeln.“ Das „Schiff“ Wilhelmsburg solle wieder auf Kurs in Richtung soziale Gerechtigkeit gebracht werden, zum Wohle aller Bürger.

„Unser neuer Bürgermeiste hat mich als eine seiner ersten Amtshandlungen darüber informiert, mich als Stadtrat abzuberufen. Er sagte zu mir wortwörtlich: Das war der Preis für die Stimmen der FPÖ und diese bekommen jetzt den Stadtrat“, berichtet Drinic. Es sei ein Vier-Augen-Gespräch gewesen, deshalb er es anfangs nicht geglaubt. Dann erhielt er die Einladung zur Gemeinderatssitzung. Unter Punkt 3 wird seine Abberufung behandelt. Er fragt nacht beim SPÖ-Klub. Antwort bekam er keinen. „Seit der Planung und Umsetzung des Misstrauensantrages gegen den ehemaligen Bürgermeister werde ich nicht mehr zu den SPÖ-Klubsitzungen eingeladen“, sagt Drinic. „Mir war bewusst, dass der SPÖ-Klub mir den Stadtrat entzieht, da ich bei der Intrige gegen den eigenen Bürgermeister Rudolf Ameisbichler nicht mitgemacht habe, aber dass die Sozialdemokraten den Stadtrat für Soziales der FPÖ übergeben, ist für mich unfassbar, das ist ein eindeutiger Rechtsruck in Wilhelmsburg, den die SPÖ gemeinsam mit dem Koalitionspartner, den Grünen geschaffen haben – Macht um jeden Preis“, kritisiert er.

Von der ÖVP meldet sich Stadtrat Gert Dieterich zu der Angelegenheit: „Wie wir wissen, wurde der neue Bürgermeister mit den Stimmen der Teil-SPÖ, der Grünen und überraschenderweise mit den zwei Stimmen der FPÖ gewählt. Als Gegenleistung soll nun der FPÖ-Gemeinderat Brenner neuer Sozialstadtrat anstatt Dalibor Drinic werden. Während auf Landes- und Bundesebene die Roten und noch mehr die Grünen die FPÖ meiden wie „der Teufel das Weihwasser“, scheint die neue Rot-Grün-Blau-Allianz in Wilhelmsburg sehr gut zu harmonieren!“

Bürgermeister Peter Reitzner (SPÖ) und Vizebürgermeisterin Sabine Hippmann (Grüne) wollen erst nach der Gemeinderatssitzung zu dem Fall Stellung beziehen.