1.000 Unterschriften für Spielplatz in Pottenbrunn

Spielfreude herrschte Freitagmorgen im Bürgermeisterbüro. Karoline Adams, Karoline Harm und die Obfrau der literarischen Gesellschaft St. Pöltens Eva Riebler-Übleis marschierten samt Kindern ein und übergaben Stadtchef die von ihnen gesammelten mehr als 1.000 Unterschriften. Gesammelt wurde für die Errichtung eines Spielplatzes in Pottenbrunn. Dort gibt es nämlich keinen mehr, nachdem der alte Spielplatz für den Ausbau des Kindergartens abgebaut worden war.

Ursprünglich war der Bau eines neuen Spielplatzes bereits geplant, an diesem Standort hatten sich aber Anrainer beschwert. Für Karoline Adams ist allerdings unverständlich, warum ein so großer Stadtteil wie Pottenbrunn nirgends einen Spielplatz hat. Der Spielplatz soll im Norden von Pottenbrunn auf einem Grundstück am Bach Richtung Wasserburg entstehen.

Der Bürgermeister bedankte sich bei den Frauen für ihr Engagement und sprach mit ihnen über die Möglichkeiten in Pottenbrunn. Für ihn zeigen die Unterschriften deutlich, dass großes Interesse an einem Spielplatz da ist. Nun ist der Plan, so schnell wie möglich mit dem Bau zu beginnen, eventuell schon 2024. „Vielleicht bekommt er ja noch einen Spielplatz“, so Karoline über ihren sechs Monate alten Sohn Vincent.