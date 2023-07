Kastenerin fordert mehr Unterstützung bei häuslicher Pflege

Nach eigener Erfahrung will sich Manuela Fischer aus Kasten für mehr Fairness bei der Pflege in den eigenen vier Wänden einsetzen. „Mein Vater hatte im November 2020 einen schweren Schlaganfall. Wegen der Corona-Verordnungen durften meine Familie und ich nicht zu ihm. Wir wussten nicht, was im Krankenhaus los war“, schildert sie. Nach langem Aufenthalt kam Fischers Vater zur Frührehabilitation nach Mauer. Bei der Entlassung kam für die Familie nur häusliche Pflege in Frage. „Durch Corona wäre es unmöglich gewesen, ihn zu sehen. Gerade in dieser Situation ist ein enger sozialer Kontakt zur Familie extrem wichtig“, meint Fischer.

Durch Antrieb der Familie und private Therapeuten habe der Vater wieder trinken, essen, sprechen und gehen gelernt. Deshalb stößt den Angehörigen nun auch sauer auf, dass es von der Sozialversicherung geheißen habe, er sei nicht fähig zu einem erneuten Reha-Aufenthalt. Daher wünscht sich Familie Fischer auch hier mehr Transparenz. Der behandelnde Therapeut und der Hausarzt sollten über Anträge entscheiden und nicht ein Arzt der Sozialversicherung, der den Klienten nicht kenne. Zudem sollten für schwere Fälle mindestens zwei Aufenthalte pro Kalenderjahr zur Verfügung stehen. Die Pensionsversicherungsanstalt betont, dass bei Schlaganfallpatienten die Vielzahl an Folgeschäden sowie die individuelle Einschränkung für die Bewilligung eine Rolle spielen und jeder Fall einzeln beurteilt werde.

Das Pflegegeld-System empfindet die Familie als nicht mehr zeitgemäß. Bei der 24-Stunden-Betreuung gingen sämtliche Finanzen drauf. Manuela Fischer meint, es sollte mehr Fördergeld in die Hand genommen werden, um Pflege in den eigenen vier Wänden leistbarer zu machen. „Es wäre schön, wenn pflegebedürftige Menschen so wohnen könnten, wie sie es gerne hätten und den Rest der Staat zahlt. Familienangehörige sollten nicht dazuzahlen müssen, nur weil sich die Oma für die Familie und ihr eigenes Zuhause entscheidet.“

Das Sozialministeriums erläutert, dass seit Juli 2023 unter bestimmten Voraussetzungen ein Angehörigenbonus von 750 Euro gebührt, der sich 2024 auf 1.500 Euro erhöhe. Die Förderung der 24-Stunden-Betreuung werde erhöht.

Die Familie hat für mehr Gerechtigkeit, mehr Reha-Plätze und mehr Geld für die Pflege zuhause eine Petition ins Leben gerufen. Unter https://www.openpetition.eu/at/petition/online/mehr-geld-fuer-pflege-zuhause werden Unterschriften gesammelt. „Jeder Mensch hat das Recht auf gute Pflege, sei es zu Hause oder im Pflegeheim. Soweit er kann, sollte es dem Patienten überlassen werden zu entscheiden, wo und wie er gepflegt werden möchte“, meint Manuela Fischer.