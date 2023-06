Wiesenfest-Start: Blasmusik und Bieranstich trotz Regenschauern

Traditionell veranstalten die Pfadfinder St. Pölten am Fronleichnam-Wochenende ihr Wiesenfest. Offiziell startete das Fest am Donnerstagnachmittag mit dem Bieranstich. Bürgermeister Matthias Stadler höchst persönlich schwang den Hammer. Den Saftanstich führte Pfadfinderin Emma durch. Neben Getränken kann man sich auch mit Feuerflecken und Pizza aus dem Holzofen stärken.

Auch eine Torte wurde versteigert. Susanne Nusterer ersteigerte die Torte mit dem Pfadfinder-Logo um 130 Euro. Diese Summe wird von den Pfadfindern auf 260 Euro verdoppelt und, auf Wunsch von Bürgermeister Stadler, an das Ambulatorium Sonnenschein gespendet.

Das Wetter war am ersten Tag des Festes zwar wechselhaft, doch die Gäste waren durch das neu renovierte Dach beim Pfadfinderheim gut geschützt. Am Freitag, 9. Juni, findet der Heurigenbetrieb von 18 bis 24 Uhr statt, am Samstag, 10. Juni von 12 bis 24. Der Kindernachmittag ist am Samstag von 15 bis 17 Uhr. Der Frühschoppen am Sonntag, 11. Juni, findet von 10 bis 13 Uhr statt.