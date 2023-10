Pater Michael übernimmt in Wilhelmsburg

Es sind aktuell mehrere Priester, die sich um das kirchliche Geschehen in der Pfarre sorgen. Abt Pius Maurer, ist seit Beginn des Jahres 2022 der zuständige Pfarrseelsorger in Wilhelmsburg. Ihm zur Seite stehen die beiden Kapläne Pater Michael Vurglics und Pater Hermann Joseph Schöppe. „Außerdem helfen Altpfarrer Pater Alberich Enöckl und Stiftspriester Pater Maurus dankenswerterweise mit“, sagt Abt Pius. Seit Anfang Oktober ist Wilhelmsburg die Schwerpunktpfarre für Pater Michael Vurglics, Abt Pius bleibt aber der verantwortliche Pfarrseelsorger. „Es ist einstweilen nicht geplant, dass Pater Michael Pfarrer von Wilhelmsburg wird, weil es sich als vorteilhaft erwiesen hat, dass ein Team von Priestern die Pfarrseelsorge in Lilienfeld, Traisen und Wilhelmsburg abdeckt“, so der Abt, der das Team leitet. 2So soll gewährleistet werden, dass immer ein Priester da ist, wenn einer gebraucht wird.“

Bezüglich Erstkommunion 2024 haben Pater Michael und der Abt vereinbart, dass er sie in Lilienfeld halten wird und der Abt in Wilhelmsburg. Für die meisten Feiertage ist vereinbart, dass Pater Michael die Festgottesdienste hält.

Pater Michael ist 1957 geboren und kommt aus einer sehr religiösen Familie, sein Vater war Jahrzehnte in der katholischen Männerbewegung der Diözese Eisenstadt aktiv und in Großpetersdorf pastoral tätig. 1986 begann er mit dem Theologiestudium in Wien, 1993 wurde in Eisenstadt zum Priester geweiht. Nach zehn Jahren als Weltpriester kam er 2003 in das Stift Rein, wo der ehemalige Pfarrer von Wilhelmsburg P. Petrus Steigenberger Abt war. Nebenbei vollendete Pater Michael sein Doktoratsstudium an der Universität Wien, bevor er an die Hochschule Hl. Kreuz kam. Er unterrichtete auch an Pflichtschulen. 2013 trat er ins Stift Lilienfeld ein.