Neuer Kastener Kirchenführer ist da

Der neue Kirchenführer bietet nicht nur viel Wissenswertes über die Wehrkirche, sondern gibt auch Einblicke in die bewegte Geschichte und das lebendige Pfarrgeschehen in Kasten. Erstellt wurde das Heft, das zum Preis von zehn Euro in der Pfarrkanzlei erhältlich ist, von einem Redaktionsteam rund um Pastoralassistentin Maria Brunner.

Das Heft führt die Besucherinnen und Besucher nicht nur durch die Pfarrkirche, sondern begleitet sie auch auf einer Entdeckungsreise rund um den Pfarrhof. „Der Führer vermittelt die wichtigsten Fakten, soll aber auch Zeit und Raum schaffen, dieses sakrale Kleinod mit offenen Augen zu betrachten. Neben den baulichen Beschreibungen von Kirche und Pfarrhof liegt ein großes Augenmerk auf dem Glaubensleben der Menschen in unserer Pfarre“, so Brunner.