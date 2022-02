Ziel ist Gestaltung einer lebendigen Kirche 

Dompfarrer Josef Kowar freut sich, dass die Dompfarre bereits genügend Kandidaten gefunden hat. Foto: Karin Maria Heigl

Alle fünf Jahre wird der neue Pfarrgemeinderat gewählt. Am 22. März ist es wieder soweit. Derzeit läuft die Suche nach geeigneten Kandidaten. Diese ist nicht überall einfach.

Seine erste Wahl in St. Pölten erlebt Dompfarrer Josef Kowar: „Grundsätzlich glaube ich, dass die Kandidatensuche nicht sehr einfach ist, vor allem wegen Corona und den Begleiterscheinungen.“ Es seien aber genügend Kandidaten und Kandidatinnen gefunden worden, die sich der Wahl stellen wollen. Beim Setzen der Schwerpunkte für die nächsten fünf Jahre, müssten erst die Wahlen abgewartet werden, um zu sehen welche Begabungen die einzelnen Kandidaten einbringen können. „Das Thema ist aber sicher, wie man das Pfarrleben in Zukunft gestalten kann und natürlich Dinge, die virulent geworden sind, wie die soziale Unterstützung. Wir müssen uns den schwächeren Gliedern unserer Gesellschaft zuwenden“, ist der Dompfarrer überzeugt. Grundsätzlich seien es im Pfarrgemeinderat selben großen Zukunftsthemen, die es auch in der Politik und der Gesellschaft gibt, wie etwa die Ökologie und der soziale Umgang, die bearbeitet werden.

Ebenfalls neu ist Abt Pius Maurer vom Stift Lilienfeld in der Pfarre Wilhelmsburg und kennt daher noch nicht so viele Wilhelmsburger. „Das ist natürlich eine Herausforderung, aber Gott sei Dank habe ich eine große Hilfe in den jetzigen Pfarrgemeinderats-Mitgliedern. Die Kandidatenliste ist fast fertig. Unsere Herausforderung wird sein, unseren Glauben weiter unter die Bevölkerung zu tragen und das Kirchenjahr lebendig und positiv zu gestalten“, sagt Maurer.

Fast alle scheiden in Böheimkirchen aus

Nicht überall wurden bereits genügend Kandidaten gefunden. In Böheimkirchen etwa scheiden fast alle der 13 aktiven Pfarrgemeinderäte aus. Neben altersbedingten Gründen, verhindert in manchen Fällen auch die Regelung, dass nach drei Perioden zumindest eine Pause eingelegt werden muss, eine Kandidatur. „Wir suchen Neueinsteiger und haben daher eine Wahlliste mit vorgegebenen Kandidaten und der Möglichkeit, persönliche Favoriten zu nennen“, so der Böheimkirchner Pastoralassistent Jürgen Schnetzinger.

Die Kandidatenfindung steht auch im Pfarrverband Stössing-Kasten-Michelbach derzeit im Mittelpunkt. Während in Stössing die entscheidende Sitzung erst stattfindet, hat man in Michelbach ein ähnliches System wie in Böheimkirchen gewählt. „Wir sind in der glücklichen Lage, dass 11 der 15 Pfarrgemeinderäte im Amt bleiben. Ich bin überzeugt, dass wir noch passende Kandidaten finden“, so Pfarrgemeinderat Ernest Mayer. An die gemeinsame Verantwortung für die Seelsorge in den Pfarren appelliert Pfarrmoderator Piotr Golec. „Der Pfarrgemeinderat trifft richtungsgebende Entscheidungen und ist damit ein wichtiges Steuerungs- und Beschlussgremium mit dem Ziel einer lebendigen Kirche. Wer Interesse an einer Kandidatur hat, soll sich in der Pfarrkanzlei oder bei mir melden“, so Golec.

Wahl entfällt in Haunoldstein

Die Pfarrgemeinderatswahl im Pfarrverband Heiliger Nepomuk im Pielachbogen mit den Pfarren Gerersdorf-Prinzersdorf, Hafnerbach und Haunoldstein präsentiert sich in unterschiedlicher Form. So wird es in Prinzersdorf das Modell der Kandidatenwahl geben. Aus vorgeschlagenen Kandidaten kann der zukünftige Pfarrgemeinderat gewählt werden. Auch zusätzliche Namen können ergänzt werden.

In Gerersdorf und Hafnerbach hat man sich für eine „Urwahl“ entschieden. Dabei stehen auf dem Stimmzettel keine zu wählenden Kandidaten, sondern es wird um Namensvorschläge gebeten. Die meistgenannten Personen werden nach Abschluss der Wahl befragt, ob für sie eine Mitarbeit im Pfarrgemeinderat vorstellbar ist.

Eine Sonderstellung nimmt diesmal Haunoldstein ein. Hier gibt es keine Wahl. „Mangels Kandidatinnen und Kandidaten“, liest man im aktuellen Pfarrbrief. Pfarrer Christof Heibler hofft trotzdem auf Freiwillige. Er plant nach der fünfjährigen Pfarrgemeinderats-Periode, die im März dieses Jahres ausläuft, Treffen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, um die Pfarrarbeit in Haunoldstein zu koordinieren.

Das Seelsorger-Team des Pfarrverbandes hat in den letzten Wochen alle wahlberechtigten Katholiken aufgerufen, die Chance zu nutzen und eine Funktion in der Pfarre zu übernehmen, oder den Kandidatinnen und Kandidaten das Vertrauen auszusprechen. Es gelte Talente zu entdecken.

