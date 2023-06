Pfarrverband Kasten-Michelbach-Stössing: Engelbert Salzmann ist tot

Der ehemalige Pfarrer des Pfarrverbandes Kasten-Michelbach-Stössing ist tot. Engelbert Salzmann starb am 16. Juni im 77. Lebensjahr. Seine ersten Aufgaben führten ihn als Kaplan nach Neustadl an der Donau, Neulengbach und Krems. Von 1977 bis 1985 begleitete er als Seelsorger die Pfarre Kasten. Danach war er noch in St. Pölten, in der Justizanstalt in Stein sowie in Yspertal und Weistrach tätig. 2020 kehrte er als interimistischer Provisor für 18 Monate in den Pfarrverband zurück. Im August 2021 zelebrierte er seine letzte Messe in Kasten.

Der Wunsch des Vaters für eine Juristenlaufbahn des Sohnes fiel auf wenig fruchtbaren Boden. „Meine Prozesse sollen alle mit Lossprechungen enden“, so der begnadete Seelsorger. Die Berufung zum Priester verdankt er seiner Großmutter. Ihr Sohn wollte Priester werden, hat aber im Krieg sein Leben verloren. „Wenn schon nicht der Sohn Pfarrer werden kann, dann wenigstens ein Enkelkind. Das war damals für mich Ehrensache“, erzählte Bruder Engelbert, der 1947 in Wels geboren wurde.

Sein Leben war geprägt von schweren Schicksalsschlägen, die in seinen lebendigen Predigten immer wieder auftauchten. Acht engste Familienmitglieder hat er bei einem Bootsunglück auf dem Lago Maggiore verloren. „Es gab Zeiten, da wollte ich als Priester aufhören. Warum soll ich einem Gott dienen, der so etwas zulässt? Doch dann habe ich erkannt, dass Leiden und Lieben zwei Seiten einer Medaille sind“, so Schuwi später.

Im Mittelpunkt stand immer der Mensch

Besonders war die Fähigkeit von Bruder Engelbert, auf Menschen und vor allem Kinder und Jugendliche zuzugehen. So übten bei ihm zum ersten Mal in Kasten auch Mädchen den Ministrantendienst aus. Zum Friedensgruß den Stammtisch zu besuchen, mit dem Motorrad zur Messe zu fahren oder im Pfarrhof Theater zu spielen, ging über die seelsorgerische Tätigkeit weit hinaus. 1979 spielten Schüler und Ministranten der Pfarren Kasten und Stössing das Musical „Jesus Christ Superstar“ zuerst in Stössing und ab 1981 im Pfarrhof in Kasten. Mit den „Laienspielen“ folgte eine lange Tradition von Theateraufführungen im Arkadenhof.

Unter der Leitung von Salzmann änderte sich auch in der Pfarre vieles. So wurde die in die Jahre gekommene Orgel in Kasten restauriert, die Kapelle in Fahrafeld neu errichtet, der erste Kommunionshelfer in sein Amt eingeführt und eine Mütterrunde gegründet. Im Mittelpunkt seines Wirkens stand für Engelbert Salzmann aber immer der Mensch. „Nur jemand, der echte Liebe erfahren und anderen weitergeschenkt hat, kann erahnen, dass der Tod eine neue Geburt zu einem Leben voll Licht und Frieden sein wird.“