„Medizin auf Rädern“ rollt nun durch St. Pölten

Bei Erkrankungen oder Verletzungen ist der Weg zum Arzt für die meisten Österreicherinnen und Österreicher selbstverständlich. Aber es gibt Menschen, die nicht vom Gesundheitssystem aufgefangen werden. Wohnungslose Personen, arbeitslose Personen, zuvor mitversichtere Partnerinnen oder Partner nach einer Scheidung - Der Grund, warum jemand keinen Versicherungsschutz hat, sind vielseitig, wie Emmaus-Geschäftsführer Karl Langer betont.

Genau diese Lücke möchte die Emmausgemeinschaft nun schließen: mit dem „Pflastara“, einen zur mobilen Arztpraxis umfunktionierten Kleinbus. Den Namen wählten die Gäste der Emmaus selber aus - ein Wortspiel auf das Kopfsteinpflaster auf den Straßen der Stadt. Das neue Fahrzeug wurde im Beisein von Gemeinderätin Mirsada Zupani und Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig präsentiert und von Pfarrer Pater Marian Gruber gesegnet.

Offene Bustüren, für alle

Für Gemeinderätin Zupani ist die Emmausgemeinschaft ein wichtiger Teil der Stadt St. Pölten, sie selber hat dort 16 Jahre lang als Sozialarbeiterin gearbeitet. „Der Pflastara wird niemanden ausschließen. Alle, die Hilfe brauchen, werden versorgt“, ist sie erfreut. Für die Emmausgemeinschaft ist Niederschwelligkeit in der Versorgung von Gästen von großer Bedeutung, so auch beim „Pflastara“. Öft hätten die Gäste Hemmungen, ärztliche Versorgung in Anspruch zu nehmen, aus Scheu oder aus Scham, berichtet Langer.

Weder eine E-Card, noch eine aufrechte Versicherung muss vorhanden sein, auch müssen keine Angaben zu Person, Wohnsitz oder Einkommen gemacht werden. Das Angebot ist, dank der Unterstützung durch den Lions Club St. Pölten und dem ehrenamtlichen Engagement der Ärztinnen und Ärzte, sowie der Fahrerinnen und Fahrer, kostenlos.

Versorgung, unkompliziert und umfassend

Die Leistungen, welche die ehrenamtlichen Ärztinnen und Ärzte im „Pflasterer“ anbieten, beschränken sich nicht nur auf die medizinische Basisversorgung, Informationen zu Erkrankungen und Behandlungen sowie der Stellung von Diagnosen. Auch psychosoziale Betreuung und Krisenintervention wird von Bedeutung sein, berichtet Projektleiter Lorenz Hochschorner. Weiters werden die Freiwilligen Hygieneartikel, Getränke, Medikamente, Kleidung und auch Schlafsäcke bei Bedarf ausgeben.

Langer rechtnet, anhand von Zahlen aus anderen Städten, in welchen es bereits ähnliche Angebote gibt, mit ungefähr 260 Patientinnen und Patienten pro Jahr. Der „Pflastara“ wird nun jeden Freitag von 15 bis 18 Uhr Halt machen. Die Stationen sind, zumindest zu Beginn des Projekts, Emmaus-Einrichtungen. Dies soll einerseits zur Orientierung dienen, andererseits können dort auch die vorhandenen WC-Anlagen genutzt werden.

