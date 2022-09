Pflegeausbildungsprämie auch für Landwirtschaftsschulen

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

„Derzeit besuchen rund 150 SchülerInnen die Ausbildung ‚Sozialbetreuungsberufe im ländlichen Raum‘ an den drei NÖ Landwirtschaftsschulen, die nun ab diesem Schuljahr die Ausbildungsprämie von 600 Euro pro Monat erhalten. Damit sichern das Land Niederösterreich und der Bund die finanzielle Unterstützung der Auszubildenden im Sozialbereich“, betont Bildungs- und Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. „Dies ist ein wichtiger Schritt die Ausbildung im Pflege- und Sozialbereich attraktiv zu gestalten und finanzielle Anreize zu schaffen. Zudem erhalten die Schülerinnen und Schüler damit von der Öffentlichkeit eine besondere Wertschätzung, die ein zentraler Faktor für die Zufriedenheit im Job und die Arbeitsqualität darstellt“, so Teschl-Hofmeister.

„Seit zwei Jahren wird der Ausbildungszweig ‚Sozialbetreuungsberufe im ländlichen Raum‘ an den Landwirtschaftlichen Fachschulen (LFS) Mistelbach, Warth und Edelhof geführt. Im nächsten Schuljahr werden somit die ersten AbsolventInnen die Ausbildung abschließen“, betont Schulinspektorin Agnes Karpf-Riegler. „Der Lehrgang umfasst die Ausbildung zur Fachsozialbetreuung mit den Schwerpunkten Alten- und Behindertenarbeit inklusive Pflegeassistenz und Green Care. Diese Spezialausbildung können auch QuereinsteigerInnen im zweiten Bildungsweg in nur zwei Jahren absolvieren“, informiert Martina Piribauer, Leiterin der Landwirtschaftlichen Koordinationsstelle (LAKO).

In Niederösterreich wird der Anteil der über 60-Jährigen bis 2030 auf 32 Prozent steigen, der Anteil der über 75-Jährigen auf 12 Prozent. Für die nächsten Jahre wird daher mit einem deutlichen Mehrbedarf an mobilen Diensten, an 24-Stunden-Betreuung und an stationären Angeboten gerechnet. Aus diesen Gründen wurde bereits im Jänner dieses Jahres das „Blau-gelbe Pflegepaket“ präsentiert. Es umfasst die Erhöhung der Ausbildungsplätze in Niederösterreich um 400 auf 2.100, die Übernahme der Pflegeausbildung in den Regelunterricht sowie den Ausbau der Pflege- und Betreuungszentren bis 2030 mit einem Investitionsvolumen von 300 Millionen Euro.

Informationen zur Pflegeausbildungsprämie finden Interessierte auf https://gff-noe.at/.

Artikel von Jürgen Mück

