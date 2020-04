Auch zu Ostern waren wegen der Coronakrise keine Besuche im Pflege- und Betreuungszentrum in Wilhelmsburg erlaubt. Die Bewohner gehören zu den besonders gefährdeten Personen. Es gibt aber doch Mittel und Wege für die Bewohner, ihren Lieben nahe zu sein.

So musste Maria Malecik zwar ihren Hochzeitstag räumlich isoliert von ihrem Mann verbringen. Um den Ehrentag dennoch gemeinsam begehen zu können, schickte er ihr Blumen und prostete seiner Gattin vom Gehsteig aus mit einem Glas Sekt zu. Szenen wie diese gehen den Mitarbeitern und Direktorin Doris Bayerl besonders ans Herz. Dem Beispiel der Maleciks folgten zu Ostern auch andere Angehörige und kontaktierten ihre Liebsten vor dem Haus. Auch per Videotelefonie wird Kontakt gehalten. „Die Angehörigen sind verständnisvoll und stellen alles, was die Bewohner brauchen, vor der Direktion ab“, so Bayerl. Mitarbeiter bringen Geschenke und Zeichnungen der Enkerl dann ins Haus.

privat Bewohnerin Maria Malecik prostet vom Balkon aus ihrem Mann zum Hochzeitstag zu. An ihrer Seite Mitarbeiterin Petra Palmetzhofer.

Auf Facebook startete das PBZ eine Aktion, bei der Gebasteltes und Geschriebenes für die Bewohner gestaltet werden soll. „Diese Nachrichten werden bestimmt ein Lächeln in die Gesichter der Oldies zaubern“, ist Bayerl überzeugt.

Das Führungsteam ist ständig um Informationsaustausch bemüht. Mit Gemeindearzt Franz Holzhauser gibt es regelmäßige Besprechungen. „Wir haben für allfällige Situationen Vorbereitungen getroffen“, berichtet Bayerl, die einen starken Zusammenhalt des Teams wahrnimmt.