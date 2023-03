BSV St. Pölten präsentiert Serie mit bekannten Stadtchefs

Die ersten Blöcke der neuen Briefmarken-Serie „Bürgermeister von St. Pölten“ werden heute, freitags, präsentiert. Sie zeigen:

August Hassack ließ in seiner Amtszeit um 1850 die Stadtmauern schleifen und stattdessen eine Promenade um die Stadt errichten, die heute noch existiert. Das Bild auf der Marke zeigt das alte Wiener Tor kurz vor der Schleifung.

Hermann Ofner gilt als Initiator der St. Pöltner Straßenbahn Ende des 19. Jahrhunderts, er war auch deren Vizepräsident und Präsident. Das Bild zeigt neben einer der ersten Straßenbahngarnituren die Remise, die heute unter Denkmalschutz noch besteht.

Wilhelm Völkl war verantwortlich für die Elektrifizierung der Stadt zu Beginn des 20. Jahrhunderts und schuf damit die Voraussetzung für die Ansiedlung der großen Industriebetriebe Voith und Glanzstoff sowie der Eisenbahnerwerkstätte. Die Marke zeigt das erste E-Werk in der Jahnstraße.

Zur Präsentation findet heute am Freitag, 17. März, von 14 bis 17 Uhr im Volksheim Wagram ein Philatelietag statt, Besucher sind auch beim Vereinstreffen des BSV St. Pölten zur gleichen Zeit herzlich willkommen.

Die Philatelietagsmarke von Wilhelm Völkl wird bei bei der Post gratis für je 25 Euro Einkauf ausgehändigt, der Block ist beim BSV St. Pölten erhältlich.

Auf Vorbestellung gibt es die drei Marken aus dem Block auf jeweils bildgleichem Sonderkuvert mit Philapunkt-Stempel St. Pölten sowie einen A5-Rekobrief mit Philapunkt-Stempel sowie dem Block und der (ausverkauften) Sondermarke 850 Jahre Stadt St. Pölten.

Bestellungen an den BSV St. Pölten, Goethestraße 45 oder per mail an heko@bsvstpoelten.at oder telefonisch an Helmut Kogler unter 0664 40 40 788.

