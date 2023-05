Sinulog: Ein buntes Glaubensfest in St. Pölten-Wagram

In unterschiedlichen Kulturen werden religiöse Feste unterschiedlich gefeiert. Christinnen und Christen in Österreich feiern die Geburt Jesu zumeist mit Krippe, Weihnachtsbaum und der Familie. Bei dem philippinische Festival Sinulog wird das Santo Niño, das Jesuskind, auch mit einer Heiligen Messe gefeiert. Doch danach folgt ein bunter Umzug mit Tanz und aufwändigen, farbenfrohen Gewändern.

In Wagram findet das katholische Fest alle zwei Jahre im Sommer statt, heuer am 4. Juni. Die Messe in der Pfarre St. Michael beginnt um 9 Uhr. Danach findet ein Umzug durch Wagram statt. Dabei werden Gruppen anderer philippinischer Kulturvereine aus ganz Österreich auftreten und in farbenfrohen Kostümen tanzen.

Philippinische Kultur in Niederösterreich stärken

Organisiert wird das Fest vom Kulturverein KBA sa NÖ mit Sitz in Großsierning, der volle Name lautet „Kapunongan sa mga Bisaya sa Niederösterreich“ und bedeutet übersetzt „Verband der Visayas von Niederösterreich“. Die Volksgruppe der Visayas lebt auf einer der drei Inselgruppen, die zusammen die Philippinen bilden.

Das diesjährige Fest ist für KBA sa NÖ-Obfrau Loriza Steiner ein ganz besonderes: Denn der Verein feiert sein zehnjähriges Jubiläum. 2013 fand das Sinulog-Fest erstmals in Wagram statt. „Das Ziel des Vereins ist die Förderung der philippinischen Kultur, des Glauben, die Unterstützung in Not geratener Filipinos und deren Förderung und Ausbildung, und die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen in Österreich“, sagt Steiner.

Mitfeiern können alle: „"Wir laden Sie herzlich ein, liebe Freunde, Kolleginnen, Vereine, die philippinische und auch die Österreichische Gemeinde. Feiern Sie gemeinsam mit uns Señor Santo Niño!“, so die Vereinsobfrau.

Österreichische Delegation bereits in Milan erfolgreich

Ende April fand in Milan die European Fiesta Señor 2023 statt. Philippinische Gruppen aus ganz Europa feierten gemeinsam. Mit dabei waren auch Loriza Steiner und einige ihrer niederösterreichischen Vereinskolleginnen. Teil des europäischen Sinulog-Festivals ist auch ein Wettbewerb. Hier holte sich die österreichische Delegation den ersten Preis in der Kategorie beste Kostüme, den zweiten Platz in der Kategorie beste Choreografie und den vierten Platz in der Kategorie Festival Queen.

