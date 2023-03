St. Pöltner BORG-Schüler stellt sich der Philosophie auf Bundesebene

Eine der Grundeigenschaften des philosophischen Denkens ist die Fähigkeit über die Welt und ihre Vorgänge zu staunen und sich stetig über die Beschaffenheit aller Dinge zu wundern. Als Neuling in der Philosophie besitzt BORG-Schüler Alexander Forsthofer diese wichtige Einstellung durch seine frisch geweckte Neugierde und seine Unermüdlichkeit im Aufwerfen von immer neuen Fragestellungen.

Seinen reichen Schatz an analytischen Tiefgängen in seinen philosophischen Argumentationen bewies er beim schulinternen Wettbewerb. „Anfangs wollte ich nur meine PUP-Note [Anm.: Philosophie und Psychologie] aufbessern“, berichtet Alexander. Im Zuge des Wettbewerbs philosophierte er dann aber gekonnt über fundierte und durch Rationalität angetriebene Argumentation, welche von der Affektkommunikation in Zeiten von Fake News bedroht wird, und gewann schließlich den schulinternen Wettbewerb. „Alexander schrieb einen sehr reifen Text über das Wesen der Philosophie. Für mich war sein Essay die klare Nummer eins“, erzählt der Organisator der schulinternen Ausscheidung, Clemens Sander.

Dass dieser auf den richtigen Denker gesetzt hatte, zeigte sich beim Landesbewerb in Krems. Dort diskutierte Alexander mit Gleichgesinnten über philosophische Probleme , konnte interessanten Vorträgen über philosophische Themen beiwohnen und errang durch das Verfassen eines philosophischen Essays zum Thema „Der lange Weg von der Meinung zum wahren Wissen“ den ersten Platz. Dieser Sieg verwunderte den jungen Denker: „Ich war von meinem Erfolg bei der Philosophieolympiade überrascht, denn es war erst mein zweiter philosophischer Text, den ich bisher verfasst habe“.

Aufgrund dieses philosophischen Höhenfluges, hebt Alexander nun zu einem weiteren argumentativen Duell ab: dem Bundeswettbewerb, der in Linz stattfinden wird. Dort wird er Mitte April aufs Neue philosophische Vorträge besuchen und sein agiles und dynamisches „Staunen“ in einem Essay unter Beweis stellen.

