Grüner Strom vom Dach der Naturbadanlage

Das Wasser des Naturbades ist mit 20 Grad noch etwas frisch zum Schwimmen. Zum Sonnenbaden wird die Liegefläche um den See aber bereits gerne genutzt. Durch eine neue, große Photovoltaik-Anlage am Dach können sich nun nicht mehr nur die Badegäste in den Sonnenstrahlen bräunen, sondern auch gleichzeitig die Paneele Strom für das Restaurant am See und die umliegenden Haushalte erzeugen.

Bis zu 42 Kilowatt Peak erzeugt die Photovoltaik-Anlage bereits an sonnigen Tagen. Die Marktgemeinde investiert damit weitere 42.000 Euro in die Erzeugung von grünem Strom. „Der Großteil der Kosten wird über das kommunale Förderprogramm des Bundes sowie weiteren Förderungen abgedeckt. Die Gemeinde selbst trägt nur wenige tausend Euro“, erklärt Bürgermeister Günter Schaubach.

In wenigen Wochen soll zudem eine weitere Sonnenenergie-Anlage am Dach des Sportplatzes installiert werden und sogleich ans Netz gehen. Diese ist dann mit rund 80 Kilowatt Peak die größte in der Gemeinde.

Aber auch andere Dächer wurden für zukünftige Ausbauten von der Gemeinde als mögliche Plätze für Photovoltaikanlagen ins Auge gefasst. „Wir planen für die nächsten Jahre noch weitere Anlagen auf dem Dach der Europa-Mittelschule und auch am Dach des Kindergartens wäre noch ausreichend Platz für eine zweite Anlage“, so Bürgermeister Günter Schaubach.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.