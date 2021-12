CD mit Philharmonikern: „Aufnahme war eine enorme Leistung“

Im Rathaus präsentierte der namhafte Pianist Karl Eichinger seine neue CD, die er mit den Brünner Philharmonikern aufnahm. Im NÖN-Interview spricht der gebürtige Zwettler über die CD-Produktion vom Beginn über die Aufnahme bis hin zum Konzert.

NÖN: Wenn wir in einer Markthalle wären und Sie müssten die Passanten überzeugen, Ihre CD zu kaufen, wie würden Sie dies am besten tun?

Karl Eichinger: Ich würde die Namen der Ausnahmemusiker George Gershwin und Daniel Muck ausrufen, denn ihre Werke sind auf der CD enthalten. Ihre Kompositionen sind deswegen besonders, weil die zwei klassische Musik mit anderen Genres wie Jazz oder Pop kombinieren.

„Die Planung begann schon ein Jahr vor der CD-Aufnahme, da ich bestens vorbereitet bei der Aufnahme erscheinen musste.“

Wie entstand die Kooperation mit den Philharmonikern aus Brünn?

Wir stehen seit längerer Zeit in Kontakt, da ich den Ehrendirigenten der Philharmonie Caspar Richter persönlich kenne.

Was muss alles passieren, bevor so eine CD in den Verkauf gehen kann?

Perfekte Vorbereitung. Die Planung begann schon ein Jahr vor der CD-Aufnahme, da ich bestens vorbereitet bei der Aufnahme erscheinen musste. Die Aufzeichnung erfolgte im Mai dieses Jahres in Brünn, und in Wien wurde die CD produziert. Die Aufnahme erforderte eine enorme Leistung von allen. Wir spielten die CD innerhalb von drei Sessions zu je vier Stunden ein.

Wie bewerten Sie die CD-Präsentation in St. Pölten?

Als sehr gelungen. Viele namhafte Gäste kamen. Zudem stellt das Bürgermeisterzimmer eine renommierte Lokation dar. Ich durfte dort schon vor 15 Jahren spielen.

Die CD-Vorführung ging erfolgreich über die Bühne. Wie geht’s weiter?

Heuer stehen mir noch Konzerte in Luxemburg, eine Silvester-Gala in Steyr und Auftritte in Wien bevor.