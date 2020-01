Jährlich befinden sich in NÖ Haushalten über 500.000 Christbäume. Dies entspricht 9.000 Tonnen Holz, die nach Weihnachten wieder entsorgt werden. Dabei gilt: Die Entsorgung ist kostenlos. Es wird jedoch darum gebeten, die Bäume abzuräumen und von Lametta zu befreien.

In Ober-Grafendorf werden am Samstag, 11. Jänner, um 8 Uhr die Bäume vor der Haustüre eingesammelt. Der Bauhof in Weinburg stellt seine Grünschnittanlage für die Entsorgung zur Verfügung. Zu den Öffnungszeiten können die Christbäume abgegeben werden, außerhalb der Öffnungszeiten dürfen die Christbäume über den Zaun geworfen werden. In St. Margarethen werden die Bäume am 18. Jänner zwischen 7 und 12 Uhr eingesammelt. Die Grünschnittanlage am Friedhof steht den

Be wohnern von Hofstetten-Grünau zur Verfügung. Dort können die Bäume hineingeworfen werden. In Rabenstein werden die Bäume am Montag, 13. Jänner, von 9 bis 12 Uhr abgeholt.

Der Bauhof in Kirchberg nimmt die Christbäume während der Öffnungszeiten (jeden ersten und dritten Freitag im Monat) an.

In der Gemeinde Loich befindet sich am Bahnhof ein Platz für die Abgabe. In Frankenfels werden sie am Samstag, 11. Jänner, in der Früh abgeholt. Es wird darum gebeten, die Bäume bereits am Abend hinauszustellen.

In Schwarzenbach ist die Entsorgung privat organisiert.