Für Theresa Schaffer ist ein Traum in Erfüllung gegangen: Sie ist als Pilotin bei einer privaten Fluggesellschaft im Einsatz. Frauen sind in dem Beruf noch Ausnahmeerscheinungen: „Ich schätze, dass es unter den Piloten nur rund sieben Prozent Frauen gibt. Ich würde mir wünschen, dass sich mehr Frauen trauen, eine Pilotenausbildung zu absolvieren“, so die Böheimkirchnerin.

Voraussetzungen, die man unbedingt zum Fliegen mitbringen sollte, sind räumliches Vorstellungsvermögen und passable Englischkenntnisse. Alles andere kann man sich mit dem nötigen Ehrgeiz aneignen, sagt die junge Pilotin.

„Das Fliegen an sich ist relativ einfach, die große Herausforderung dabei ist, dass es unglaublich viele Regeln gibt.“

Theresa Schaffer

Es hat ein ganzes Jahr gedauert, bis ihre Bemühungen um eine Anstellung erfolgreich waren. Das liegt am hohen Anforderungsprofil sowie dem extremen Auswahlverfahren der Fluggesellschaften, berichtet die 22-Jährige: „Das Fliegen an sich ist relativ einfach, die große Herausforderung dabei ist, dass es unglaublich viele Regeln gibt, etwa bezüglich der verschiedenen Routen, Geschwindigkeit und Flughöhe.“

Beim „Rating“, das vergleichbar ist mit dem Führerschein, wurde sie auf einen Flieger mit dreieinhalb Stunden Reichweite eingeschult, in dem bis zu sieben Passagiere transportiert werden können. Alle sechs Monate muss man als Pilot ein Simulator-Training absolvieren.

Ihr allererster Flug mit einem Passagierflugzeug ging nach Zadar, angeflogen werden Destinationen in ganz Europa. Hauptsaison ist von Mai bis September. „Da kann es schon vorkommen, dass man sieben Tage am Stück im Einsatz ist. Privatleben ist trotzdem möglich, man muss sich die Zeit einfach anders einteilen“, weiß die Böheimkirchnerin. Eines ihrer weiteren Ziele hat die 22-Jährige bereits fest im Visier: „Ich möchte den Wasserflugschein machen“, verrät Theresa Schaffer.