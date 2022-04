PVZ St. Pölten versorgt als erstes auch Akutpatienten

Werbung

2018 eröffnete in Böheimkirchen (Bezirk St. Pölten) das erste Primärversorgungszentrum. Bis heute folgten fünf weitere Einrichtungen, in denen Vertreter mehrerer Gesundheitsberufe unter einem Dach zusammenarbeiten. Die Überlegung hinter den Zentren ist es, Patientinnen und Patienten eine wohnortnahe Versorgung zu bieten und die Spitalsambulanzen zu entlasten. Mit einem Pilotprojekt des PVZ St. Pölten-Harland kommt man diesem Ziel nun einen weiteren Schritt näher.

Das PVZ in der Landeshauptstadt startet als erstes in Niederösterreich mit der Versorgung von Akutpatienten. Dazu wurde es in das Notfallsystem von „Notruf NÖ“ integriert. Wenn den Rettungsorganisationen ein Notfall gemeldet wird, bekommen die Sanitäter je nach aufgetretenen Symptome drei Vorschläge für Krankenhäuser, in die die Person zur Versorgung gebracht werden kann. Nun scheint auch das PVZ St. Pölten in dieser Aufzählung auf. Sind dort die nötigen personellen Ressourcen und Gerätschaften vorhanden, kann die Rettung den Patienten ab sofort dorthin bringen.

Typisches Beispiel ist für PVZ-Mitbegründer und Allgemeinmediziner Rafael Pichler eine Person, die morgens mit heftigen Rückenschmerzen aufwacht. Wenn kein Röntgen nötig ist, kann sie auch im PVZ versorgt werden.

Der Testbetrieb hat bereits gut funktioniert. „Das ist der nächste logische Schritt zur Krankenhaus-Entlastung, den wir schon bei dem Bau des PVZ mitgedacht haben“, sagt Pichler zum Start des Pilotprojekts. Vorteile habe das neue System für alle Beteiligten, betont Notruf-NÖ-Geschäftsführer Christof Constantin Chwojka: Für Patienten werden die Wege kürzer, die ohnehin überfüllten Spitalsambulanzen werden entlastet.

Weitere PVZ sollen im Herbst mit Akutversorgung starten

Weitere Schritte dorthin sollen in den nächsten Monaten erfolgen. Die anderen PVZ in Niederösterreich werden ebenfalls in das Notfallsystem übernommen, kündigt Landesrat Martin Eichtinger (ÖVP) an. Voraussichtlich im Herbst sollen die nächsten Einrichtungen mit der Akutversorgung beginnen.

Insgesamt gibt es mittlerweile sechs Primärversorgungszentren in Niederösterreich. In Purgstall (Bezirk Scheibbs) hat erst vor wenigen Tagen ein neues mit sechs Ärztinnen und Ärzten den Betrieb aufgenommen. Neben Böheimkirchen und St. Pölten gibt es weitere in Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen), Schwechat (Bezirk Bruck/Leitha) und Kilb (Bezirk Melk). Neue Zentren seien laut Eichtinger „in der Pipeline“ - etwa in Tullnerbach (Bezirk St. Pölten) sowie ein zweites im Norden St. Pöltens, im Stadtteil Viehofen.

Ursprünglich wollten ÖGK, Bund und Land Ende 2021 aber bereits 14 PVZ in Niederösterreich in Betrieb haben. Damit dieses Ziel so bald als möglich erreicht wird, pocht der Landesrat mit seinen Amtskollegen aus anderen Bundesländern auf eine Vereinfachung der PVZ-Gesetzgebung, die zurzeit noch bürokratische Hürden bei der Gründung beinhalte.



