St. Pölten hat Partner für klimaneutrale Quartiere gefunden

Die Landeshauptstadt hat sich erfolgreich als „Pionierstadt – Partnerschaft für klimaneutrale Städte“ beworben, jetzt geht es an die Umsetzung. Gefordert ist dabei die Umsetzung von klimaneutralen Quartieren. „Seitens der FFG wurde klar kommuniziert, dass ein einzelnes städtisches Gebäude wie eine Schule für die Betrachtung nicht ausreicht, sondern es sich tatsächlich um ein Quartier/ein Grätzl handeln muss“, erklärt Carina Wenda von der Stadtplanung. Für die Umsetzung hat die Stadt zwei Partner gewinnen können: die ÖBB und die Wohnungsgenossenschaft Alpenland.

„Mit der Alpenland und den ÖBB haben wir zwei Bauträger im Boot, die von sich heraus einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele leisten wollen. Beide Bauträger haben im Zuge der Bewerbung zur Pionierstadt einen ,Letter of Commitment‘ übermittelt und so ihre Absicht zu einer klimaneutralen Entwicklung unterstrichen“, führt Wenda aus. So ging die Stadt mit zwei Quartieren ins Rennen, einem Neubau und einer Sanierung.

Sanierung als Prototyp für künftige Projekte

Die ÖBB sanieren in St. Pölten die „Mariazellerhöfe“ oder auch „Bauvereinshäuser“ an der Mariazeller Straße. Das Quartier besteht aus drei Höfen und umfasst etwa 550 Wohnungen. Teilweise sind diese mit einem Ensembleschutz belegt. Für die Sanierung läuft derzeit ein Forschungsprojekt in Kooperation mit einem Konsortium und dem Klima- und Energiefonds mit dem Titel „ZuZugLeben“ im Hof 1. „Ziel ist es, ein klimafittes Pilotprojekt zu realisieren. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Bedürfnissen von Schichtarbeiterinnen und Schichtarbeitern und deren Herausforderungen im Wohnalltag“, heißt es von den ÖBB. In partizipativen Prozessen werden standortbezogene, ressourcenschonende Services definiert. Schlagwörter seien etwa Hitzeresilienz, Energiewende, ein neues Betreiberkonzept unter dem derzeitigen Titel „Hausmeister:in 3.0“, attraktive Gemeinschaftsangebote wie Co-Working-Spaces oder Fitness- und Sportangebote sowie klimafreundliche Mobilitätsangebote. „Auch die Bereiche zwischen den Höfen sollen attraktiviert werden“, so ÖBB-Sprecher Christopher Seif. Teile davon sollen bis 2025 bereits in Hof 1 umgesetzt werden. Langfristiges Ziel ist die Umsetzung im gesamten Quartier und schließlich das Ausrollen österreichweit in den Gebäuden des Wohnprogramms der ÖBB-Infrastruktur AG. „Natürlich spielen die Konzernziele der ÖBB in Bezug auf Nachhaltigkeit und Klimaneutralität eine wichtige Rolle und werden in einer interdisziplinären Lösung für Hitzeresistenz mit Perspektive 2070 und dem klimaneutralen Quartier umgesetzt“, so Seif. Derzeit läuft die Planerausschreibung. Mit ersten konkreten Plänen rechnet die ÖBB in einem Jahr.

Alpenland rechnet mit Änderungen am Projekt

Zweites Projekt für die Pionierstadt ist der Neubau in der Trautsonstraße (die NÖN berichtete). „Aktuell prüfen wir, inwiefern die bisherigen Ideen und Planungen für dieses Baufeld mit den Zielen und Anforderungen der Pionierstadt St. Pölten kompatibel sind“, sagt Theresa Reiter von Alpenland. Aufgrund der geänderten Anforderung für das klimaneutrale Quartier rechnet Alpenland mit Änderungen am vorgestellten Modell.

