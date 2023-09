Wilhelmsburg kämpft gegen Ratten

Eigentlich ist es eine Situation, die nicht unbedingt in unsere Zeit „gehört“ – bei einer Rattenplage denken wohl die meisten an frühere Jahre. Doch in letzter Zeit ist so manches Tier in der Stadt gesichtet worden, manchmal waren es sogar einige zusammen. Das berichten einige Wilhelmsburger. Die Rede ist ebenso von einer toten Ratte, die tagelang nicht weggeräumt wurde. Eine Bewohnerin erzählt, spät nachts auf dem Hauptplatz trifft man ebenfalls manchmal Ratten und Marder. In der Oberen Hauptstraße sollen bei Tag und bei Dunkelheit bereits Ratten gesichtet worden sein.

Stadt appelliert an Eigenverantwortung

„Das Rattenproblem ist uns seit dem Sommer bekannt", bestätigt Bürgermeister Peter Reitzner. Das Bauamt habe unmittelbar nach der Meldung die Schädlingsbekämpfungs-Firma „Renttokill“ damit beauftragt, die Ratten zu bekämpfen. Reitzner ruft auch alle Menschen in Wilhelmsburg dazu auf, sich bei Problemen mit solchen Schädlingen umgehend an die Stadtgemeinde zu wenden, da sich Ratten äußerst rasch vermehren können. Dies gelte besonders, wenn der Rest- und Biomüll nicht ordnungsgemäß entsorgt werden. Essensreste, die in der Verpackungssammlung landen, ziehen Ratten und andere Tiere besonders an. „Es liegt dies in der Eigenverantwortung bei der Müllentsorgung“, so das Stadtoberhaupt. Die Entsorgungsprobleme seien die Hauptursache für die Rattenplage. Der dringende Appell lautet: „Müll ordnungsgemäß in die Tonnen, auf keinen Fall mit Essensresten!“