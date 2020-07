Zwischen Planen und Bangen bewegen sich aufgrund der aktuellen Corona-Entwicklungen die Veranstalter, etwa von WISA, Höfefest, Straßenfesten und Blues Festival.

Abgesagt ist nun das Fest der Begegnung , das am 12. September auf dem Rathausplatz stattfinden hätte sollen. Die Bestimmungen hätten auf dem Platz festgelegte Sitzplätze erfordert.

„Wie die allgemeinen Pandemie-Vorschriften im September ausschauen werden, ist noch nicht klar“, plant Frank Drechsler noch mit Unsicherheiten. Seine WISA hat er vom Frühjahr auf das letzte Septemberwochenende verschoben. Rund 250 Aussteller sind fix, bestätigt Veranstalter Drechsler: „Wir stellen heuer ausschließlich in den Hallen aus, auf rund 12.500 Quadratmetern.“ Outdoor gibt’s nichts beim VAZ von 25. bis 27. September, auch keinen Vergnügungspark. „Spezielle Corona-Regeln für Messen sind nicht festgelegt, auch nicht, wie viele Menschen in die Hallen dürfen“, weiß Drechsler.

Am Samstag vor der WISA belebt das Höfefest die Innenstadt – heuer pandemiebedingt mit Schwerpunkt auf österreichische Künstler und ausschließlich outdoor. Höfefest-Organisatorin Patrizia Liberti will demnächst das Programm bekannt geben.

In den Straßen soll am 19. September der Abschluss der Bauarbeiten in Dom- und Herrengasse mit einem „ Pflasteropening “ gefeiert werden. Die Musikalische Innenstadt spielt heuer nicht vor Lokalen, sondern in den Gassen, heimische Künstler werden zu Straßenmusikern. Christoph Richter, Juliane Stieglitz oder Werner Hainitz singen und spielen unplugged samstagvormittags im August und September in der Fußgängerzone. Den Anfang macht Werner Hainitz am Samstag, 1. August, von 10 bis 12 Uhr. Zusätzlich lässt das Café im Palais Wellenstein an ausgewählten Samstagen Musik beim Jazzbrunch erklingen.

Gezittert wird noch ums Straßenkünstlerfestival „ Bravissimo “, das parallel zum Beislfest am ersten Oktober-Wochenende stattfinden soll. „Wir müssen von Woche zu Woche schauen und können deshalb noch nichts sagen“, ist Michael Bachel vom Veranstaltungsservice der Stadt mit einer Prognose vorsichtig.

„Das Summer Blues Festival findet statt“, ist sich Bachel sicher. Am 8. August spielen Mojo Blues Band, The Ridin’ Dudes und viele mehr am Ratzersdorfer See.