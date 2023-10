Gemeinde Pyhra probte den Ernstfall

Der Strom ist weg, mehrere Bäume sind unter der Schneelast umgekippt und blockieren die Straßen. Die Menschen sind verunsichert, im Minutentakt trudeln Nachrichten im Gemeindeamt ein, wo sich bereits ein Krisenstab gebildet hat. Dieses Bedrohungsszenario probte die Gemeinde bei einem Planspiel.

„Wenn es zum Ernstfall kommt, muss jeder wissen, was er zu tun hat“, erklärt Bürgermeister Günter Schaubach (ÖVP), der in einem solchen Fall die Einsatzleitung übernimmt. Beim Planspiel erhielten die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte sowie die Gemeindemitarbeitenden eine theoretische Einschulung vom Zivilschutz, bevor sie aufgeteilt in sieben Gruppen Meldungen erhielten und anschließend Maßnahmen setzen sowie weiter Vorbereitungen erarbeiten mussten. Die Einsatzkräfte und verfügbaren Helferinnen und Helfer mussten koordiniert sowie die Kommunikation aufrechterhalten werden. Dabei half der Funker-Experte Rudi Fuchs mit wertvollem Fachwissen und technischem Know-how.

Beim Planspiel wurden den Stäben Probleme vor Augen geführt, die sich ergeben könnten. Diese wurden anschließend im Team bearbeitet und bestmöglich gelöst. „Auf diese Weise wurde der Ablauf genau geprobt. Wenn gleich mehrere Meldungen gleichzeitig kommen, sieht man auch, wer stressresistent ist und auch unter Druck klare Entscheidungen treffen kann“, sagt Bürgermeister Günter Schaubach nach über sechs Stunden Krisensimulation.