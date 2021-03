Dominik Mesner ist Obmann der Plattform St. Pölten. Der Verein mit mehr als 300 Mitgliedsbetrieben vertritt die Wirtschaftsinteressen der Stadt und unterstützt die Entwicklung des Standortes.

NÖN: St. Pölten wächst, an Einwohnern und Betrieben, im gesamten Stadtgebiet wird gebaut – läuft‘s grad so richtig gut in der Landeshauptstadt?

Dominik Mesner: Der Wirtschaftsstandort ist top. Der Masterplan für die mittel- und langfristige Stadtentwicklung wird grad mit Bedacht fertiggestellt. Der Blick in die Zukunft ist geil – Südsee als Naherholungsgebiet, das Leiner-Quartier, die neue Promenade, das Kikula, der Europaplatz. Wir haben viele Jahrhundertchancen gleichzeitig. Aber wir müssen die Elfer verwerten, sonst ärgern wir uns. Mittlerweile sind es nicht nur die „Zug’rasten“, die St. Pölten lieben – auch viele St. Pöltner sind stolz auf ihre Stadt. Allerdings gibt es immer wieder Gruppierungen, die es schaffen, dass unser Image wieder angekratzt wird.

Zum Beispiel?

Durch den populistischen Wahlkampf der ÖVP hat die Stadt eine Schramme abbekommen. Mit „St. Beton“ hat sich ein Spindoktor einen Slogan einfallen lassen, der nur zwei Prozente gebracht, aber großen Schaden angerichtet hat. So etwas führt unweigerlich zu Irritationen, wenn eine angebliche Wirtschaftspartei solche Meinungen vertritt und nicht nur verbreitet. Im Übrigen sollten sich die Grünen bei der Stadt-VP für den „hervorragenden“ Wahlkampf bedanken.

Werden zu viele teure Wohnungen gebaut?

Wir sollten endlich einmal mit dem Mythos aufräumen, dass Wohnen hier teuer ist. St. Pölten ist die zweitgünstigste Landeshauptstadt, hat aber höchste Lebensqualität. Das schlägt sich noch nicht in den Mietpreisen nieder. Und: Jeder Investor überlegt sich genau, wo er sein Geld verbaut. Wenn es sich nicht rechnet, baut er nicht in St. Pölten. Übrigens ist auch nicht jedes städtische Wiesenfleckerl ein Park. Daher sind Bauflächen in der Innenstadt mit Bedacht zu verdichten, gerade damit nicht im Grünland gebaut werden muss. Es fehlt hier ganz klar die Differenzierung.

Auch nicht im Altoona-Park?

Das wird eine fantastische Verbindung zwischen Kulturbezirk und Innenstadt. Ein tolles Projekt in einem Park, der erst dadurch die Bezeichnung Park verdienen wird – mit dem verdienstvollen Beitrag der Bürgerplattform Pro St. Pölten, dass der Mammutbaum stehen bleibt. Darüber hinaus hat der Verein mit entbehrlichen Vorschlägen Schaden angerichtet. Vielleicht geht es den Akteuren aber auch um die Begleichung alter Rechnungen.

In der Stadt soll ja jetzt generell schöner gebaut werden. Wirkt der Gestaltungsbeirat?

Der Gestaltungsbeirat ist eine Riesenchance für St. Pölten. Er sollte aber transparent sein und in der Öffentlichkeit bekannt. Der Beirat könnte eine Chance sein, dass Bauverfahren beschleunigt werden. Es gehört ein Leitfaden her, der Bewilligungen schnell ermöglicht.

Warum dauern Bauverfahren manchmal so lange?

Erstens ist die Einreichqualität manchmal unter jeder Kritik. Zweitens sind die gesetzlichen Grundlagen der NÖ Bauordnung teilweise unverständlich. Die ist geschrieben für ein Dorf. Da tun sich alle Städte schwer damit. Drittens brauchen Stadtplanung und Baupolizei mehr Mitarbeiter. Und viertens gibt es bestimmte Beamte, die sich auf dem Rücken der Bauwerber ihre persönlichen Befindlichkeiten ausrichten. Das geht gar nicht, wenn weder die Politik noch die Bürger noch die Wirtschaft bestimmen, was in der Stadt passiert, sondern die Beamten. Sie sollten Dinge umsetzen und nicht verhindern.

Welche Auswirkungen haben diese Probleme?

Wenn die Bewilligungen zu lange dauern, sind manche Projekte gefährdet. Wenn wir nicht in den Lösungsmodus kommen, gehören die Verantwortlichen ausgetauscht. Die Bewilligung für ein kleines Projekt müsste zum Beispiel in längstens drei Monaten erteilt sein. Und auch bei größeren Projekten haben die Beamten Gesetze zu vollziehen und nicht zu beurteilen, ob wir das brauchen oder nicht, oder ob es schön ist. Sonst haben wir dann wieder den Katzenjammer, wenn sich jemand woanders ansiedelt. Das hat übrigens alles nichts mit der Corona-Situation zu tun!

Welche Lösungen gäbe es für diese Schwierigkeiten?

Wenn das nicht klappt, hat die Magistratsdirektion durchzugreifen und die Politik Weisungen zu erteilen. Es bräuchte im Rathaus auch eine zentrale Stelle, wo man einreicht, und dann rennt‘s nach einem klaren Schema.

Wo rennt‘s jetzt schon?

Es gibt in allen Abteilungen Mitarbeiter, die gute Arbeit leisten. In der Abteilung Zukunftsentwicklung, Wirtschaft und Marketing etwa. Und im Tourismusbüro. Die Baudirektionen von Stadt und Land arbeiten gut zusammen – zum Beispiel beim Kikula. Insbesondere die Kulturabteilungen machen vor, wie‘s geht: Stadt und Land schaffen gemeinsam eine spannende Zukunft für St. Pölten.